Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Começou neste sábado, 28, a nova temporada de aulões do Pré-Enem Legal nas escolas da rede estadual. Ao todo, serão 18 sábados letivos dedicados à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com transmissões ao vivo pelo canal oficial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) no YouTube.

Os encontros passam a integrar oficialmente o calendário das turmas da 3ª série do ensino médio em todas as unidades da rede. Ao longo do ano, os estudantes participarão de atividades voltadas exclusivamente à preparação para o exame.

Continua depois da publicidade

O secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, afirmou que a iniciativa busca ampliar o acesso dos estudantes à preparação para o Enem.

O Pré-Enem Legal é um programa gerido pela SEE que oferece preparação gratuita para o Enem a alunos da rede estadual e à comunidade. Além dos aulões ao vivo, o projeto disponibiliza aulas gravadas, materiais didáticos focados no exame e uma plataforma de apoio para reforço de conteúdos.

Na Escola Armando Nogueira, em Rio Branco, estudantes acompanharam a aula inaugural. A aluna Hana Liz Tobu, da 3ª série, relatou a experiência.

“Eu não conhecia o Pré-Enem Legal. Passei a conhecer através do incentivo dos meus professores. Estou achando a aula de hoje muito legal, está sendo uma experiência ótima, de muita aprendizagem. Tenho certeza de que, com a ajuda do cursinho, eu e meus colegas vamos conseguir conquistar nossa vaga na universidade”, relata a aluna.

Continua depois da publicidade

As transmissões são produzidas nos estúdios do Centro de Mídias Educacionais do Acre (Cemeac), unidade responsável pela produção e veiculação de conteúdos pedagógicos digitais para a rede estadual. A equipe do programa também realizará atividades presenciais nos municípios ao longo do primeiro semestre.

Com informações da Agência Nacional do Acre