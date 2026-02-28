A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das Secretarias Municipais de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Assistência Social e Cidadania, realizou uma ação de arborização na Praça da Juventude nessa sexta-feira, 27.

O plantio de 36 árvores- palmeiras mini imperiais, integra o conjunto de ações do município para a melhoria de indicadores relacionados às mudanças climáticas no âmbito do Selo UNICEF, promovendo espaços urbanos mais saudáveis e sustentáveis reforçando o compromisso da gestão do prefeito Zequinha Lima com a valorização das áreas públicas.

Continua depois da publicidade

A Praça da Juventude é um espaço amplamente utilizado pela comunidade para práticas esportivas e atividades de convivência. Com a arborização, o local ganha mais conforto térmico, qualidade ambiental e melhores condições de uso pela população.Além disso, a ação contribui para a recuperação de uma área que anteriormente vinha sendo utilizada de forma inadequada para o descarte de resíduos. A intervenção promove a requalificação do espaço e reforça a importância da destinação correta do lixo e da responsabilidade compartilhada na conservação da cidade.

“O plantio faz parte da estratégia de melhoramento dos indicadores relacionados às mudanças climáticas no âmbito do selo Unicef 2025 a 2028 para o fortalecimento do sistema de garantia de direito e a Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade em parceria com a Secretaria de Assistência Social. A Praça da Juventude que é um local utilizado para práticas esportivas e como consequência dessa arborização teremos a recuperação da área que antes era usada como a destinação inadequado. E essas ações representam avanços concretos, voltadas às políticas públicas da água, do saneamento, do meio ambiente, impactando diretamente na qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, com a realização de oficinas e os grupos temáticos, assim como aqueles também, aqueles que utilizam desse espaço para a realização das mais diversas atividades de lazer”, pontuou Edna Fonseca, secretária de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul.