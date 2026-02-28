Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Policiais civis de Sena Madureira receberam atendimento psicológico por meio de ação itinerante do Núcleo Qualivida, programa da Polícia Civil do Acre (PCAC) voltado à saúde mental, emocional e social dos servidores.

A equipe é formada por profissionais de psicologia e assistência social e realiza atendimentos, escuta e acompanhamento psicossocial. A iniciativa leva os serviços às delegacias do interior.

O coordenador do Qualivida, Valcleir Carvalho, afirmou que a proposta é garantir acesso ao atendimento aos policiais lotados nas regionais.

“Nosso objetivo é garantir que todos os policiais civis, independentemente de onde estejam lotados, tenham acesso a um atendimento humanizado e de qualidade. Sabemos que a atividade policial exige muito do emocional e do psicológico, por isso estamos indo até as regionais, ouvindo, acolhendo e oferecendo suporte especializado”, disse.

O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, destacou que a ação amplia o suporte oferecido aos servidores. “Ao levar o Qualivida às unidades do interior, garantimos que nossos policiais tenham acesso ao acompanhamento necessário para o exercício da função”, afirmou.

O Núcleo Qualivida possui sede em Rio Branco, com espaço destinado a atendimentos individuais e atividades coletivas. A Polícia Civil informou que novas ações itinerantes devem ser realizadas em outras regionais.

Com informações da PCAC