Policiais civis de Sena Madureira receberam atendimento psicológico por meio de ação itinerante do Núcleo Qualivida, programa da Polícia Civil do Acre (PCAC) voltado à saúde mental, emocional e social dos servidores.
A equipe é formada por profissionais de psicologia e assistência social e realiza atendimentos, escuta e acompanhamento psicossocial. A iniciativa leva os serviços às delegacias do interior.
O coordenador do Qualivida, Valcleir Carvalho, afirmou que a proposta é garantir acesso ao atendimento aos policiais lotados nas regionais.
“Nosso objetivo é garantir que todos os policiais civis, independentemente de onde estejam lotados, tenham acesso a um atendimento humanizado e de qualidade. Sabemos que a atividade policial exige muito do emocional e do psicológico, por isso estamos indo até as regionais, ouvindo, acolhendo e oferecendo suporte especializado”, disse.
O delegado-geral da PCAC, José Henrique Maciel, destacou que a ação amplia o suporte oferecido aos servidores. “Ao levar o Qualivida às unidades do interior, garantimos que nossos policiais tenham acesso ao acompanhamento necessário para o exercício da função”, afirmou.
O Núcleo Qualivida possui sede em Rio Branco, com espaço destinado a atendimentos individuais e atividades coletivas. A Polícia Civil informou que novas ações itinerantes devem ser realizadas em outras regionais.
Com informações da PCAC