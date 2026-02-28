Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Seis policiais militares do Amazonas foram presos em flagrante na quinta-feira (26), em Manaus, com cerca de três toneladas de drogas. Eles acumulam entre 14 e 20 anos de atuação na corporação e recebem salários superiores a R$ 8 mil.

Também foram detidas outras cinco pessoas que estavam na embarcação onde a droga era transportada. A prisão ocorreu após denúncia de movimentação suspeita de tráfico na região. Equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foram ao local e encontraram duas viaturas da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) já rendendo os tripulantes.

Segundo as informações, a área não pertence à circunscrição da 19ª Cicom e os policiais não teriam comunicado a ação aos superiores. Durante a abordagem, os tripulantes afirmaram que o entorpecente estava sendo retirado gradualmente da balsa sob orientação dos militares.

Foram presos os cabos Thiago Torquato Herculano Viana, Mabio Castro Nascimento e Mariley da Silva Aparicio; os sargentos David Ramires Alencar e Tellson da Costa Antunes; e o 2º sargento Joabe Vasconcelos Maia.

De acordo com o Portal da Transparência, Joabe é o mais antigo, na PM desde 2005, com salário de R$ 14.781,67. David ingressou em 2008 e recebe R$ 14.485,55. Tellson está na corporação desde 2009 e tem remuneração de R$ 9.844,82. Thiago, Mabio e Mariley entraram em 2011, com salários que variam entre R$ 8.249,82 e R$ 11.790,40.

Os seis PMs e os demais suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), junto com a carga apreendida. A Polícia Militar informou, em nota, que equipes da Rocam atuaram na ocorrência.