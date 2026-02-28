Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O perito criminal Anderson Santos Leão, de 48 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça na manhã deste sábado (28), debaixo da terceira ponte localizada na Via Verde, na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Anderson chegou ao local nas primeiras horas da manhã em um veículo de aplicativo. Ele desceu até às margens do Rio Acre, após uma suposta discussão familiar. A vítima foi localizada pelo cunhado, que realizou o rastreamento pelo aplicativo. A arma de Anderson estava ao lado do corpo.

Continua depois da publicidade

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, Anderson já estava sem vida.

A área foi isolada por Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos dos peritos em criminalística. Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).