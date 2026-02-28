Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado negativamente por 43,5% e positivamente por outros 32,6%, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira (27).

Outros 22,5% consideram o trabalho do petista regular. Outros 1,5% não souberam ou não opinaram.

Em relação à pesquisa anterior, 46,7% avaliavam a gestão como ruim ou péssima, enquanto 30,7% consideravam ótimo ou bom. Já o que achavam regular somavam 21,2%. Os indecisos ou que não souberam responder foram 1,5%.

O instituto também questionou se os entrevistados aprovam ou desaprovam a gestão de Lula. O presidente é desaprovado por 52% dos entrevistados e aprovado por 45%. Outros 3% não souberam ou não opinaram.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado dia 12 de fevereiro, houve uma oscilação de melhora nos índices: a aprovação, que era de 42,1%, subiu para 45%, enquanto a desaprovação caiu de 54,7% para 52%. Na ocasião, 3,2% não souberam responder.

Metodologia

Foram entrevistados 2.080 eleitores entre os dias 22 e 25 de fevereiro, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-07974/2026.