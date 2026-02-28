Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Polícia Federal e o Ibama destruíram 47 embarcações e motores utilizados na extração ilegal de ouro no Rio Madeira, durante a Operação Leviatã II, deflagrada nessa sexta-feira (27). A ação ocorreu em Porto Velho e nas proximidades de Humaitá, Igarapé do Beem e Lagoa Paraíso.

Entre os equipamentos inutilizados estavam dragas, balsas e motores empregados na atividade clandestina. Segundo a PF, as investigações apontaram a existência de estrutura organizada, com capacidade de exploração em larga escala na área.

Continua depois da publicidade

Como não era possível remover o material, os equipamentos foram destruídos no próprio local, conforme prevê a legislação. O material será contabilizado e destinado de acordo com os procedimentos administrativos.

As investigações continuam para identificar financiadores, operadores logísticos e demais envolvidos na cadeia do garimpo ilegal, incluindo responsáveis pelo fornecimento de suporte e pela comercialização do ouro extraído.