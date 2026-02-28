Por falar em dinheiro da prefeitura, o executivo municipal já desembolsou, até hoje, R$ 27.439.618,03 de recursos próprios para a execução do elevado Mamédio Bittar, na Avenida Ceará. Para ciência do público, quase a íntegra do montante deveria ter sido paga por emenda do senador Marcio Bittar (PL), mas uma intervenção do ministro Flávio Dino bloqueou os valores. A prefeitura bancou a obra para não ser paralisada, mas espera o dinheiro da emenda para tapar o buraco.

135

Quem quiser reclamar da má qualidade de infraestrutura em Rio Branco, reclame, mas não é falta de obra, nem de dinheiro. A prefeitura de Rio Branco mantém 135 contratos de obras públicas, que somam R$ 669.199.608,92 em investimentos públicos.

Educação

O Pré-Enem Legal reforça estratégia de preparação continuada ao concentrar 18 sábados letivos no Enem, ampliando alcance via transmissão online no Acre. A iniciativa busca reduzir desigualdades regionais de acesso ao ensino superior, sobretudo em áreas remotas do Estado.

Campo

O que Mailza diz bate com a realidade? Investimentos de R$ 24 milhões na agricultura familiar e R$ 11 milhões via PAA indicam prioridade ao setor rural -isso é correto. Ações como 48 tanques e mecanização mostram foco produtivo, mas possivelmente vão depender de logística e mercado para sustentar renda no longo prazo.

Segurança

A destruição de 1,3 tonelada de drogas apreendidas desde 2025 no Acre evidencia pressão contínua do tráfico na rota amazônica. A integração da operação FICCO revela avanço no enfrentamento às drogas, mas também a persistência estrutural do crime organizado na região.

Patrimônio

O programa Imóvel da Gente superou meta em 2025 (1.687 imóveis ante 1.600 no período anterior) e destinou 18,5 mil km² — três vezes o DF — a políticas públicas. A escala territorial impressiona, mas a efetividade depende da execução local nos municípios beneficiados, como os do Acre, por exemplo.

Saúde

O InfoGripe aponta início de alta nacional de SRAG, com Acre ainda em risco, porém, sem tendência de crescimento -menos mal para este fim de mês. A predominância de influenza A e VSR nas internações infantis confirma padrão sazonal e pressão sobre a rede pediátrica.

Concurso

O edital da PGE do Acre, com 10 vagas, e ganhos de R$ 25,9 mil, mantém alto atrativo no serviço jurídico estadual. A reserva de 20% para cotas segue padrão nacional, porém o número reduzido de vagas limita impacto na recomposição institucional.

Sem prioridade

O prefeito de Tião Bocalom esteve em Brasília, mas voltou com a confirmação do que já circulava nos bastidores: seu nome não é prioridade na estratégia do Partido Liberal. Apesar das articulações e do alinhamento ao bolsonarismo, a cúpula nacional manteve a sinalização de que outros projetos estão à frente ao de Bocalom.

Pressão

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, enfrenta forte desgaste interno. Parlamentares cobram a restituição de direitos e benefícios retirados no ano passado sob a justificativa de contenção de despesas. Nos corredores da Casa, há críticas abertas à condução da presidência, com vereadores classificando a gestão como inexperiente e sem diálogo.

Abandono no Montanhês

Moradores do bairro Montanhês denunciam o abandono de uma via pública que vem sendo utilizada como ponto de descarte irregular de lixo. A situação expõe falhas na manutenção urbana e reacende cobranças à Prefeitura por ações mais efetivas nos bairros da capital.

Cada uma!

Um vereador que usa o mesmo codinome que a gente dá quando chama um cachorro, mostrou por que muitos políticos preferem empregar a própria parentada em vez de pessoas de fora. O sujeito, que estava desempregado, foi eleito graças ao apoio de empresários, traiu o casal politicamente e agora vive atacando a empresária, hoje secretária, que foi uma das principais responsáveis por colocá-lo no parlamento. A ingratidão é complicada.

Caixa

Os dados são do Tesouro Nacional. O Relatório de Gestão Fiscal dos Estados, com balanço consolidado de 2025, diz que o Acre está no vermelho em R$ 280,74 milhões. Minas Gerais, por exemplo, está negativo em R$ 11,3 bilhões.

Mas…

Mas, verdade seja dita, é um volume de recursos modesto, comparado a outros estados.

Mudanças

E o Novo Mercado Elias Mansour, hein?! Quando as coisas vão se ajeitar por ali? Tem feirante que não está aguentando mais tanto prejuízo.

Votação

É preciso ter cuidado em tentar mostrar incoerência de Alan Rick e Marcio Bittar ao votar pontualmente em algumas matérias a favor do Governo Federal. Antes, fortalece a retórica de “equilíbrio” em votar a favor do que é importante para o país. Digamos que amortece a imagem de “radical”.