Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete de uma concessionária e uma motocicleta deixou o mototaxista Ademir da Veiga, de 56 anos, ferido e um poste de energia quebrado na manhã deste sábado (28), na Via Chico Mendes, nas proximidades do Instituto Federal do Acre (IFAC), no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, o motorista trafegava em uma caminhonete de cor prata, acompanhado da vendedora da concessionária, no sentido centro-bairro, realizando um test drive. Ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção, colidiu contra um poste de energia e o veículo rodou na pista.

Ademir, que trafegava em uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, de cor branca, placa QLX-7G24, no mesmo sentido, passava pelo local no momento da colisão, foi atingido e caiu às margens da via.

Com o impacto, o motociclista sofreu fratura no braço direito, traumatismo craniano moderado e escoriações pelo corpo. O poste de energia partiu ao meio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Ademir ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia, e um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) foi registrado. Após a conclusão da perícia, os veículos foram removidos.

