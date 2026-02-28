Maxiane, sexta eliminada do BBB 26 (Globo), comentou sobre o beijo entre Jonas Sulzbach e Marciele durante a festa de ontem (27). A eliminada da semana trocou beijos com o modelo enquanto estava confinada no reality.
Vi aquele beijão. Eu posso falar com propriedade: lá dentro bate uma abstinência, bate uma carência. Então, assim, ela está fazendo a mesma coisa que eu, beijando na boca mesmo,
O que aconteceu
Maxiane ainda brincou com a situação e deixou um recado. “Afinal de contas, homem está aí pra isso. O que importa é ser feliz, é se jogar, e realmente viver um dia de cada vez com muita intensidade, com muita emoção.”
Jonas trocou beijos em três festas com Maxiane, a principal aliada de Marciele.