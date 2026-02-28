Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Durante o show de Dilsinho no BBB 26 (Globo), Marciele admitiu para Breno estar interessada em Jonas.

O que aconteceu

Os dois comiam e bebiam, quando Breno questionou a sister. “Você não tá ficando com tesão com os dias, não?”

Marciele, então, admitiu o interesse no veterano. Os dois ficaram bem próximos após a saída de Maxiane. “Tô louca pelo Jonas.”

Breno a questionou se eles já tinham ficado e ela negou. “Não, mas eu tô me controlando. Ainda não senti que é pra ser.”

Na sequência, os dois elogiaram Dilsinho. “Achei ele um tesão… Esse cabelo preto, olho preto me dá um tesão”, destacou Breno.