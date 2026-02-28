A regional do bairro Tancredo Neves recebe neste sábado, 28, no horário das 7h às 14h, a segunda edição do ano do programa Juntos Pelo Acre. A iniciativa liderada pela vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, irá englobar 14 bairros da parte alta da capital acreana.

As escolas Estaduais Pedro Martinello e Joelma Oliveira de Lima, localizadas uma ao lado da outra, receberão diversos serviços de saúde, de autocuidado, ministração de oficinas, serviços de orientação e cidadania.

A vice-governadora Mailza Assis ressalta que levar esses serviços até a comunidade do Tancredo Neves é um passo fundamental para garantir justiça social. “Sabemos que regiões mais afastadas do centro de Rio Branco historicamente enfrentam desafios maiores, como dificuldade de acesso a atendimentos de saúde, orientação jurídica e serviços básicos de cidadania. Quando o poder público chega mais perto dessas famílias, a realidade começa a mudar: o que antes era obstáculo vira oportunidade e o que parecia distante se torna possível”, explicou Mailza.

A representante do poder executivo destaca ainda que a presença do programa dentro da própria comunidade fortalece a dignidade das pessoas, amplia o acesso a direitos e mostra que o Estado reconhece a relevância desses serviços para a comunidade e valoriza cada morador. “É assim que construímos inclusão, não esperando que a população vá até os serviços, mas levando os serviços até onde o povo está”, acrescentou.

A ação contará com mais de 50 serviços organizados para atender a população, entre eles: serviços de saúde, carreta do Hemoacre, inscrições em cursos profissionalizantes, organização e impressão de currículos, dicas de entrevista de emprego, oficinas de salgados, drinks, culinária e hortas, Guarda-roupa Social, barbearia, carreta da beleza, cabelo maluco e recreação infantil.

Também haverá atividades educativas e de lazer, como a Minicidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Multiarte e Interbairros de games.

Na área de orientação e cidadania, a população terá acesso a negociação de dívidas e balcão de informações do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); orientações do Bolsa Família pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH); Carreta da Defensoria; emissão de carteira de transporte intermunicipal; atendimento jurídico com a Defensoria Pública do Estado do Acre e com o Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC); além do Ônibus Lilás da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher).

Serão ofertados ainda serviços essenciais de documentação e regularização, como orientação relacionada à carteira de identidade, ao registro civil, ao título de eleitor, bem como aos serviços relacionados ao Projeto Cidadão, Receita Federal Cidadã, atendimentos da Organização em Centros de Atendimento (OCA), regularização fundiária com o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), carteira de transporte pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac), informações sobre a Tarifa Social da Energisa, entre outros atendimentos.