O governo do Acre promoveu, na manhã deste sábado (28), a segunda edição de 2026 e a quarta realizada em Rio Branco do programa Juntos Pelo Acre. A ação contemplou a regional do bairro Tancredo Neves e beneficiou moradores de 14 bairros da parte alta da capital. O programa já atendeu mais de 150 mil pessoas no Acre.

A iniciativa é coordenada pela vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, e tem como objetivo levar serviços essenciais e ações de cidadania diretamente às comunidades.

Mailza destacou a importância do trabalho nas regionais e ressaltou que o programa é voltado ao acolhimento e à promoção da dignidade da população.“É um trabalho importante que visa acolher, cuidar e levar os serviços às comunidades, sobretudo às que mais precisam. É um programa pensado para atender a nossa população, com todos os serviços disponibilizados pelo governo. Hoje temos aqui mais de 50 serviços. A presença da comunidade é o que nos alegra, porque sentimos que ela reconhece e valoriza esse atendimento. Nossa função é fazer tudo com qualidade e continuar cumprindo o papel do governo do Estado, que é trabalhar, possibilitar dignidade e garantir direitos”, afirmou.

Governo mais próximo da população

A vice-governadora também enfatizou que o programa aproxima o poder público da população, facilitando o acesso aos atendimentos. “É o governo mais perto das pessoas, indo aos lugares mais distantes e levando benefícios de forma integrada. A população não precisa mais ir de órgão em órgão buscando atendimento. Aqui conseguimos entregar, de uma só vez, a maioria dos serviços que o cidadão procura. A cada edição percebemos um aumento na procura e na oferta de serviços”, destacou.

Mailza acrescentou que a proposta é ampliar ainda mais as parcerias, incluindo instituições, igrejas e a iniciativa privada, para fortalecer o alcance das ações.

Outro ponto ressaltado foi o mutirão de emprego, que, segundo a gestora, tem apresentado resultados positivos, com empresários disponibilizando vagas durante o evento. “É o momento de fazer um atendimento de saúde, encaminhar alguém para o mercado de trabalho, oferecer atendimento psicológico, serviços de beleza e cuidados pessoais. Isso é gratificante”, concluiu.

O deputado federal José Adriano (PP) destacou a importância do programa Juntos Pelo Acre como instrumento de aproximação do governo com a população, especialmente nas comunidades mais carentes. Segundo o parlamentar, a iniciativa tem como foco o acolhimento e a garantia de direitos por meio da oferta concentrada de serviços públicos.

José Adriano ressaltou que a proposta do programa é facilitar o acesso da população às políticas públicas, evitando que o cidadão precise buscar atendimento em diferentes órgãos.“É o governo mais perto das pessoas, indo aos lugares mais distantes e levando benefícios de forma integrada. A população não precisa ficar indo de órgão em órgão. Em um só lugar conseguimos entregar a maioria dos serviços que o cidadão procura”, pontuou.

Serviços concentrados em duas escolas

As atividades serão realizadas nas Escolas Estaduais Pedro Martinello e Joelma Oliveira de Lima, localizadas lado a lado, no bairro Montanhês. Durante a programação, a população terá acesso a diversos serviços nas áreas de saúde, autocuidado, orientação social e cidadania, além da oferta de oficinas e atendimentos voltados ao fortalecimento das famílias da região.