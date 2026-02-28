Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Com a possível saída do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do Partido Liberal (PL), após não ter sua pré-candidatura ao governo do Estado priorizada pela direção nacional da sigla, a vice-governadora Mailza Assis (PP) afirmou neste sábado (28) que o gestor é bem-vindo ao Progressistas. No entanto, deixou claro que um eventual retorno ocorrerá para fortalecer seu projeto ao Palácio Rio Branco.

Mailza destacou que a estratégia do grupo político é ampliar o número de alianças para o próximo pleito estadual.

“Será bem-vindo, claro. A nossa discussão precisa ser exaustiva. A nossa vontade é conseguir o máximo de alianças possível, porque o projeto é o mesmo: continuar trabalhando e realizando os projetos que programamos para a nossa população. Para isso, todos os partidos são importantes”, declarou.

A vice-governadora foi enfática ao tratar de uma possível filiação de Bocalom ao PP.

“O PP tem uma candidata, e essa candidata sou eu. Todos que vierem serão para compor esse projeto”, afirmou.