Jonas e Marciele se beijaram hoje de madrugada após o show de Dilsinho no BBB 26 (Globo).
O que aconteceu
Casal estava na pista de dança na hora do beijo. O momento ficou marcado pelo som da música “I Gotta Feeling”, do grupo americano Black Eyed Peas, que começou a tocar logo em seguida.
Marciele já havia demonstrado interesse em Jonas. Em conversa com Bruno durante a festa, e antes do beijo acontecer, a sister admitiu que queria ficar com o veterano. “Tô louca pelo Jonas”.
Breno questionou a sister se eles já tinham ficado e ela negou. “Não, mas eu tô me controlando. Ainda não senti que é pra ser”, disse a cunhã-poranga.
Jonas trocou beijos em três festas com Maxiane, a principal aliada de Marciele. Depois de ser eliminada na última terça-feira (24), Maxiane afirmou que ficaria chateada se Jonas e Marciele se beijassem.