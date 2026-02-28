Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

As coisas estão acontecendo muito rápido. Não está claro se aquelas explosões foram o som de mísseis sendo interceptados ou atingindo seus alvos.

O que está claro, no entanto, é que o regime iraniano vê isso como um momento existencial. Eles estão agindo de forma rápida e agressiva. Quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã pela última vez, em junho, alvejaram o arsenal de mísseis balísticos do regime, prejudicando sua capacidade de retaliação. O Irã pode estar tentando usar seu arsenal enquanto ainda o possui.

O que também fica claro é que o regime não está pensando em suas relações com os países vizinhos e quer punir os Estados Unidos a qualquer custo. Qualquer país que abrigue uma base militar americana parece ser um alvo – Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait. Pode haver outros.

Entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou os ataques do país com Israel contra o Irã neste sábado (28). Trump descreveu a campanha militar como “massiva e contínua”, acrescentando que vidas americanas podem ser perdidas como resultado.

Trump afirma que o objetivo da ofensiva é “defender o povo americano” do que chamou de “ameaças do governo iraniano”. Em um vídeo publicado na rede social Truth Social, o presidente dos EUA disse que irá destruir os mísseis do Irã e garantir que o país do Oriente Médio não terá armas nucleares.

Um oficial israelense afirmou que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, foi alvo do ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel ao país iraniano neste sábado. A informação também foi confirmada à CNN por duas fontes próximas à operação militar.