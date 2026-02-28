Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Honda Grupo Star promoveu, na manhã deste sábado (28), na Via Chico Mendes, em Rio Branco, o lançamento de dois modelos: a CRF1100L Africa Twin e a edição comemorativa CG 50 Anos – 2026.

A apresentação marcou a celebração de cinco décadas de produção da linha CG no Brasil, considerada uma das motocicletas mais populares do país.

Em comemoração aos 50 anos do modelo, a Honda apresentou a versão “CG 50 Anos”, com grafismos exclusivos e elementos visuais que remetem às gerações anteriores, aliados à tecnologia atual. A edição conta com freios ABS, painel digital e garantia de três anos.

O presidente da Honda Grupo Star, Marcelo Dias, destacou a trajetória da motocicleta no mercado brasileiro.

Foto: Marcos Araújo

O Brasil pilota uma CG Marcelo Dias

“Cinquenta anos é muita história. É meio século desde que a Honda começou a produzir essa motocicleta em Manaus. Ao longo desse período, ela evoluiu em qualidade, tecnologia, conforto e atrativos que fazem dela hoje o veículo mais vendido do Brasil”, afirmou.

Segundo ele, desde 1976 já foram comercializadas mais de 15 milhões de unidades da CG no país. “O Brasil pilota uma CG”, resumiu.

Marcelo Dias também ressaltou a economia de combustível do modelo, que pode alcançar média de até 40 quilômetros por litro, além da ampla rede de assistência.

“Somos mais de 1.500 concessionárias no Brasil. Em um trajeto de Rio Branco a Cuiabá, por exemplo, o cliente encontra diversas unidades para suporte e manutenção”, explicou.

Durante o evento, foram entregues as duas primeiras unidades da edição especial 50 anos. Os modelos estão disponíveis à pronta entrega nas lojas do grupo em Rio Branco — Star Motos — e também em Cruzeiro do Sul, na Juruá Motocenter.

Os valores divulgados partem de R$ 22.490 para a versão Start, R$ 23.490 para a Fan, R$ 24.490 para a Titan convencional e R$ 24.990 para a edição especial 50 anos.

Entrega das primeiras unidades e anúncio de viagem

O empresário Osvaldo Xavier Dias comemorou a entrega das primeiras motocicletas da linha comemorativa e também da Africa Twin.“Estamos entregando as duas primeiras unidades da Titan 50 Anos e também a Africa Twin de lançamento. O Grupo Star se sente muito feliz em, há quase 29 anos, fazer mais por você”, declarou.

Foto: Marcos Araújo

Osvaldo anunciou ainda a organização de uma viagem ao Peru voltada a motociclistas acima de 50 anos, grupo que ele chamou de “Cabeça Branca”. A proposta é promover integração e turismo sobre duas rodas, com previsão de realização nos próximos meses, possivelmente com destino a Porto Maldonado.

Sobre a CRF1100L Africa Twin

A CRF1100L Africa Twin é equipada com motor DOHC de dois cilindros, quatro tempos e refrigeração líquida, com 1.084 cm³ de cilindrada. O modelo entrega potência máxima de 99,3 cavalos a 7.500 rpm e torque máximo de 10,9 kgf.m a 5.250 rpm, ambos abastecidos com gasolina. Conta com transmissão de seis velocidades e sistema de partida elétrica. O conjunto mecânico apresenta diâmetro e curso de 92 x 81,5 mm, além de relação de compressão de 10,5:1, reforçando o desempenho e a robustez da motocicleta para diferentes tipos de terreno.