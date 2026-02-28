O Galvez Esporte Clube entra em campo neste sábado (28), às 15h, no Estádio Florestão/Tonicão, em duelo contra o Vasco Futebol Clube (Vasco do Acre), pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi 2026.
Na terceira colocação, com 10 pontos, o Imperador tem a chance de assumir a vice-liderança da competição em caso de vitória. Além disso, um triunfo garante a classificação antecipada para a semifinal do estadual.
Vasco precisa vencer para seguir com chances
O Vasco ocupa a sexta posição na tabela, com quatro pontos, e precisa da vitória para continuar com chances de avançar à semifinal. Um resultado diferente pode deixar a equipe em situação complicada na reta final da primeira fase.