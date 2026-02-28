A cultura oriental vai tomar conta de Rio Branco neste sábado, a partir das 17h, com a realização do Festival da Dança do Leão e da Dança do Dragão, no ginásio do CIE, localizado no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.
O evento promete reunir atletas e praticantes de artes marciais de todo o estado em uma grande celebração da cultura chinesa. A programação inclui apresentações tradicionais de leões e dragões, demonstrações de kung fu com armas chinesas, exibições com facão, além de performances de mão livre realizadas por integrantes da Superliga de Kung Fu.
Um dos destaques da programação é a presença do mestre Lin Kuen, que vem diretamente de São Paulo para prestigiar e participar do festival. Reconhecido nacionalmente pelo trabalho na difusão das artes marciais chinesas, o mestre será uma das atrações especiais da noite.
Aberto ao público, o festival é uma oportunidade para quem deseja conhecer mais sobre a arte, a disciplina e a tradição da cultura chinesa, além de prestigiar os principais atletas de artes marciais do Acre.
A organização convida toda a comunidade para participar do evento e vivenciar um momento de integração cultural, esporte e valorização das tradições orientais.