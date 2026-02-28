Breno é o Exilado do BBB 26! Na dinâmica de sexta-feira (27), a casa foi dividida em dois grupos, mas o biólogo sobrou. Com isso, o brother terá que dormir na área externa da casa. Porém, ele não permanecerá nessa situação por muito tempo. Neste sábado (28), Breno indicará uma pessoa ao Paredão, que ainda trocará de lugar com ele no exílio.
“À noite, no programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém, e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio”, explicou Tadeu Schmidt ao público.
O que é a dinâmica do Exilado no BBB 26?
Na sexta-feira (27), o apresentador do BBB 26 pediu para que a Líder Samira tirasse de uma urna o nome de dois participantes para montar seus respectivos grupos. Jordana e Alberto Cowboy foram os sorteados.
A advogada escolheu Jonas Sulzbach, Gabriela, Solange Couto, Juliano Floss e Ana Paula Renault. O empresário optou por Marciele, Chaiany, Babu Santana, Leandro Boneco e Milena. Portanto, dessa forma, restou Breno.
Em seguida, Tadeu explicou que o biólogo só pode ficar em três lugares da casa do BBB 26: na Festa, que aconteceu na madrugada deste sábado (28); no cercadinho montado na sala da casa, onde o brother ficará durante a manutenção externa da Festa; e o banheiro.
Na sequência, o apresentador explicou outras regras que Breno precisa seguir.
“Se precisar de alguma coisa no quarto, você pede para alguém pegar. Não pode ir para lá. Comida e bebida só na Festa. Fora isso, apenas o que a produção entregar para você e a sua garrafinha de água. Amanhã, depois que a Festa for desmontada, você começa a cumprir o seu exílio na parte externa da casa e vai receber novas instruções”, disse Tadeu.