O QUE FAZER NA NOITE

Rio Branco entra no clima do fim de semana com uma programação que passeia pelo sertanejo, K-pop, pagode e samba. A noite deste sábado, 28 de fevereiro, marca desde a inauguração de uma casa noturna premium a rodas de samba no melhor estilo “boteco”.

Confira os destaques por estilo musical:

Lux Club – Grande Inauguração

Avenida Ceará, 2563

22h

A cidade ganha uma nova opção de entretenimento premium. A Lux Club abre as portas prometendo estrutura moderna, área exclusiva e open bar. A inauguração deve atrair o público que busca conforto e experiências diferenciadas na noite rio-branquense.

Galpão Sertanejo – Forronejo anos 90

22h

Clima de nostalgia, sofrência raiz e muita dança coladinha!

Bandas – Trio Pegada de Luxo – Farra Sem Limites – Pegada Prime

Savage Carnival

Studio Beer

22h

Para quem quer fechar o carnaval com energia lá no alto, a Savage Carnival aposta na mistura de K-pop com a vibração do carnaval brasileiro. A festa traz estética carnavalesca, pista animada ao som de K-pop, pop e funk, além de momentos como Random Play Dance para o público mostrar as coreografias. A proposta é uma noite dançante, colorida e cheia de atitude para começar o ano em clima de celebração.

Pagode e Samba: clima de roda e feijoada no fim de semana

Quem prefere o ritmo do pandeiro e a energia das rodas de samba também encontra boa opção

AABB – Pagode

17h

Estilo “tardezinha”, com música ao vivo na área da piscina

Resumo da noite

Com inauguração badalada, sofrência, rodas de samba que atravessam o fim de semana, Rio Branco mostra mais uma vez a diversidade da sua cena musical. Independentemente do estilo, o sábado (28) oferece opções para todos os gostos — do salto alto ao tênis, do camarote ao boteco.