Um levantamento com base em dados públicos da Câmara dos Deputados aponta que 2024, ano de eleições municipais, registrou redução no volume de atividades parlamentares da maioria dos deputados federais do Acre. A queda ocorre especialmente no número de propostas legislativas e na presença em comissões, movimento comum em anos eleitorais, quando parlamentares costumam intensificar agendas nos seus redutos para apoiar aliados e fortalecer bases políticas. O comportamento tende a se repetir em 2026.
Queda nas relatorias em 2024
A deputada Antônia Lúcia (Republicanos) relatou 268 propostas em 2023. Em 2024, o número caiu para 64, redução superior a 75%. Também houve diminuição nas presenças em comissões (de 303 para 159). Já em 2025, a parlamentar voltou a ampliar a produção, alcançando 438 relatorias e 423 votações nominais.
O deputado Coronel Ulysses (União Brasil) seguiu tendência semelhante: de 353 propostas relatadas em 2023 para 119 em 2024. A presença em plenário também caiu de 105 para 84 registros. Em 2025, os números voltaram a subir, com 149 relatorias e 433 votações nominais.
Com Eduardo Velloso (União Brasil), o movimento foi ainda mais evidente. Ele passou de 306 propostas relatadas em 2023 para apenas 37 em 2024. A presença em plenário caiu de 94 para 66 registros, e as presenças em comissões despencaram de 114 para 24.
PP também registra retração no ano eleitoral
No Progressistas, o deputado Gerlen Diniz relatou 183 propostas em 2023 e apenas 42 em 2024. No mesmo período, as presenças em comissões caíram de 65 para apenas 5 registros. Em 2024, ele foi eleito prefeito de Sena Madureira e renunciou ao mandato.
A deputada Meire Serafim também apresentou redução: de 352 relatorias em 2023 para 99 em 2024. A presença em plenário caiu de 101 para 85 registros.
Já Socorro Neri manteve desempenho mais estável, mas ainda assim apresentou queda: de 379 propostas relatadas em 2023 para 233 em 2024. As presenças em plenário passaram de 110 para 83.
O deputado Zezinho Barbary também reduziu as relatorias de 254 em 2023 para 49 em 2024, além de queda na presença em plenário (de 106 para 80).
Exceção no número de discursos
Um dos poucos indicadores que não sofreram retração significativa em alguns casos foi o número de discursos. O deputado Roberto Duarte (Republicanos), por exemplo, manteve alta participação na tribuna: 83 discursos em 2023 e 72 em 2024. Ainda assim, suas relatorias caíram de 384 para 155 no mesmo período.
2025 marca retomada da intensidade
Passado o calendário eleitoral municipal, 2025 apresenta crescimento expressivo em praticamente todos os indicadores. Diversos parlamentares superaram a marca de 400 votações nominais no ano, como Antônia Lúcia (423), Coronel Ulysses (433), Socorro Neri (433) e José Adriano (PP), que assumiu a vaga deixada por Gerlen Diniz e participou de 415 votações.
Socorro Neri alcançou 403 propostas relatadas em 2025, enquanto Antônia Lúcia registrou 438, os maiores volumes individuais da série analisada.
Veja os números de cada deputado:
Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2023:
Propostas legislativas: 268
Votações nominais em plenário: 251
Discursos em plenário: 5
Presença em plenário: 84
Presença em comissões: 303
Ausências justificadas: 11
Ausências não justificadas: 78
Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2024:
Propostas legislativas: 64
Votações nominais em plenário: 245
Discursos em plenário: 8
Presença em plenário: 79
Presença em comissões: 159
Ausências justificadas: 1
Ausências não justificadas: 47
Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2025:
Propostas legislativas: 438
Votações nominais em plenário: 423
Discursos em plenário: 5
Presença em plenário: 111
Presença em comissões: 281
Ausências justificadas: 37
Ausências não justificadas: 90
Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2026:
Propostas legislativas: 6
Votações nominais em plenário: 18
Discursos em plenário: 1
Presença em plenário: 8
Presença em comissões: 7
Ausências justificadas: 2
Ausências não justificadas: 0
Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2023:
Propostas legislativas: 353
Votações nominais em plenário: 281
Discursos em plenário: 25
Presença em plenário: 105
Presença em comissões: 80
Ausências justificadas: 18
Ausências não justificadas: 4
Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2024:
Propostas legislativas: 119
Votações nominais em plenário: 267
Discursos em plenário: 31
Presença em plenário: 84
Presença em comissões: 32
Ausências justificadas: 9
Ausências não justificadas: 23
Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2025:
Propostas legislativas: 149
Votações nominais em plenário: 433
Discursos em plenário: 31
Presença em plenário: 120
Presença em comissões: 52
Ausências justificadas: 21
Ausências não justificadas: 41
Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2026:
Propostas legislativas: 6
Votações nominais em plenário: 18
Discursos em plenário: 1
Presença em plenário: 8
Presença em comissões: 3
Ausências justificadas: 0
Ausências não justificadas: 1
Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2023:
Propostas legislativas: 306
Votações nominais em plenário: 224
Discursos em plenário: 34
Presença em plenário: 94
Presença em comissões: 114
Ausências justificadas: 62
Ausências não justificadas: 32
Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2024:
Propostas legislativas: 37
Votações nominais em plenário: 218
Discursos em plenário: 15
Presença em plenário: 66
Presença em comissões: 24
Ausências justificadas: 59
Ausências não justificadas: 24
Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2025:
Propostas legislativas: 77
Votações nominais em plenário: 421
Discursos em plenário: 8
Presença em plenário: 114
Presença em comissões: 39
Ausências justificadas: 53
Ausências não justificadas: 12
Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2026:
Propostas legislativas: 5
Votações nominais em plenário: 8
Discursos em plenário: 2
Presença em plenário: 5
Presença em comissões: 1
Ausências justificadas: 0
Ausências não justificadas: 4
Gerlen Diniz (PP) – em 2023:
Propostas legislativas: 183
Votações nominais em plenário: 302
Discursos em plenário: 18
Presença em plenário: 113
Presença em comissões: 65
Ausências justificadas: 1
Ausências não justificadas: 4
Gerlen Diniz (PP) – em 2024
Propostas legislativas: 42
Votações nominais em plenário: 274
Discursos em plenário: 7
Presença em plenário: 87
Presença em comissões: 5
Ausências justificadas: 22
Ausências não justificadas: 15
O deputado Gerlen Diniz foi eleito prefeito de Sena Madureira, em 2024, e por isso renunciou ao mandato. Entrou em seu lugar o deputado federal José Adriano (PP).
Zé Adriano (PP) – em 2025:
Propostas legislativas: 181
Votações nominais em plenário: 415
Discursos em plenário: 4
Presença em plenário: 116
Presença em comissões: 59
Ausências justificadas: 26
Ausências não justificadas: 15
Zé Adriano (PP) – em 2026:
Propostas legislativas: 0
Votações nominais em plenário: 18
Discursos em plenário: 0
Presença em plenário: 8
Presença em comissões: 1
Ausências justificadas: 2
Ausências não justificadas: 1
Meire Serafim (PP) – em 2023:
Propostas legislativas: 352
Votações nominais em plenário: 255
Discursos em plenário: 8
Presença em plenário: 101
Presença em comissões: 174
Ausências justificadas: 54
Ausências não justificadas: 0
Meire Serafim (PP) – em 2024:
Propostas legislativas: 99
Votações nominais em plenário: 264
Discursos em plenário: 8
Presença em plenário: 85
Presença em comissões: 80
Ausências justificadas: 48
Ausências não justificadas: 16
Meire Serafim (PP) – em 2025:
Propostas legislativas: 116
Votações nominais em plenário: 417
Discursos em plenário: 1
Presença em plenário: 111
Presença em comissões: 56
Ausências justificadas: 79
Ausências não justificadas: 24
Meire Serafim (PP) – em 2026:
Propostas legislativas: 9
Votações nominais em plenário: 18
Discursos em plenário: 0
Presença em plenário: 8
Presença em comissões: 5
Ausências justificadas: 2
Ausências não justificadas: 0
Roberto Duarte (Republicanos) – em 2023:
Propostas legislativas: 384
Votações nominais em plenário: 284
Discursos em plenário: 83
Presença em plenário: 107
Presença em comissões: 130
Ausências justificadas: 11
Ausências não justificadas: 2
Roberto Duarte (Republicanos) – em 2024:
Propostas legislativas: 155
Votações nominais em plenário: 270
Discursos em plenário: 72
Presença em plenário: 82
Presença em comissões: 95
Ausências justificadas: 7
Ausências não justificadas: 3
Roberto Duarte (Republicanos) – em 2025:
Propostas legislativas: 203
Votações nominais em plenário: 403
Discursos em plenário: 114
Presença em plenário: 117
Presença em comissões: 96
Ausências justificadas: 6
Ausências não justificadas: 5
Roberto Duarte (Republicanos) – em 2026:
Propostas legislativas: 12
Votações nominais em plenário: 18
Discursos em plenário: 8
Presença em plenário: 8
Presença em comissões: 4
Ausências justificadas: 0
Ausências não justificadas: 0
Socorro Neri (PP) – em 2023:
Propostas legislativas: 379
Votações nominais em plenário: 292
Discursos em plenário: 4
Presença em plenário: 110
Presença em comissões: 128
Ausências justificadas: 33
Ausências não justificadas: 2
Socorro Neri (PP) – em 2024:
Propostas legislativas: 233
Votações nominais em plenário: 274
Discursos em plenário: 5
Presença em plenário: 83
Presença em comissões: 146
Ausências justificadas: 37
Ausências não justificadas: 8
Socorro Neri (PP) – em 2025:
Propostas legislativas: 403
Votações nominais em plenário: 433
Discursos em plenário: 8
Presença em plenário: 121
Presença em comissões: 331
Ausências justificadas: 19
Ausências não justificadas: 2
Socorro Neri (PP) – em 2026:
Propostas legislativas: 10
Votações nominais em plenário: 18
Discursos em plenário: 0
Presença em plenário: 8
Presença em comissões: 5
Ausências justificadas: 1
Ausências não justificadas: 0
Zezinho Barbary (PP) – em 2023:
Propostas legislativas: 254
Votações nominais em plenário: 288
Discursos em plenário: 3
Presença em plenário: 106
Presença em comissões: 58
Ausências justificadas: 32
Ausências não justificadas: 32
Zezinho Barbary (PP) – em 2024:
Propostas legislativas: 49
Votações nominais em plenário: 247
Discursos em plenário: 2
Presença em plenário: 80
Presença em comissões: 44
Ausências justificadas: 32
Ausências não justificadas: 23
Zezinho Barbary (PP) – em 2025:
Propostas legislativas: 82
Votações nominais em plenário: 425
Discursos em plenário: 6
Presença em plenário: 116
Presença em comissões: 53
Ausências justificadas: 63
Ausências não justificadas: 38
Zezinho Barbary (PP) – em 2026:
Propostas legislativas: 1
Votações nominais em plenário: 18
Discursos em plenário: 0
Presença em plenário: 8
Presença em comissões: 6
Ausências justificadas: 0
Ausências não justificadas: 0
A extração dos dados foi feita no dia 27 de fevereiro de 2026, e são dinâmicos.