Um levantamento com base em dados públicos da Câmara dos Deputados aponta que 2024, ano de eleições municipais, registrou redução no volume de atividades parlamentares da maioria dos deputados federais do Acre. A queda ocorre especialmente no número de propostas legislativas e na presença em comissões, movimento comum em anos eleitorais, quando parlamentares costumam intensificar agendas nos seus redutos para apoiar aliados e fortalecer bases políticas. O comportamento tende a se repetir em 2026.

Queda nas relatorias em 2024

A deputada Antônia Lúcia (Republicanos) relatou 268 propostas em 2023. Em 2024, o número caiu para 64, redução superior a 75%. Também houve diminuição nas presenças em comissões (de 303 para 159). Já em 2025, a parlamentar voltou a ampliar a produção, alcançando 438 relatorias e 423 votações nominais.

O deputado Coronel Ulysses (União Brasil) seguiu tendência semelhante: de 353 propostas relatadas em 2023 para 119 em 2024. A presença em plenário também caiu de 105 para 84 registros. Em 2025, os números voltaram a subir, com 149 relatorias e 433 votações nominais.

Com Eduardo Velloso (União Brasil), o movimento foi ainda mais evidente. Ele passou de 306 propostas relatadas em 2023 para apenas 37 em 2024. A presença em plenário caiu de 94 para 66 registros, e as presenças em comissões despencaram de 114 para 24.

PP também registra retração no ano eleitoral

No Progressistas, o deputado Gerlen Diniz relatou 183 propostas em 2023 e apenas 42 em 2024. No mesmo período, as presenças em comissões caíram de 65 para apenas 5 registros. Em 2024, ele foi eleito prefeito de Sena Madureira e renunciou ao mandato.

A deputada Meire Serafim também apresentou redução: de 352 relatorias em 2023 para 99 em 2024. A presença em plenário caiu de 101 para 85 registros.

Já Socorro Neri manteve desempenho mais estável, mas ainda assim apresentou queda: de 379 propostas relatadas em 2023 para 233 em 2024. As presenças em plenário passaram de 110 para 83.

O deputado Zezinho Barbary também reduziu as relatorias de 254 em 2023 para 49 em 2024, além de queda na presença em plenário (de 106 para 80).

Exceção no número de discursos

Um dos poucos indicadores que não sofreram retração significativa em alguns casos foi o número de discursos. O deputado Roberto Duarte (Republicanos), por exemplo, manteve alta participação na tribuna: 83 discursos em 2023 e 72 em 2024. Ainda assim, suas relatorias caíram de 384 para 155 no mesmo período.

2025 marca retomada da intensidade

Passado o calendário eleitoral municipal, 2025 apresenta crescimento expressivo em praticamente todos os indicadores. Diversos parlamentares superaram a marca de 400 votações nominais no ano, como Antônia Lúcia (423), Coronel Ulysses (433), Socorro Neri (433) e José Adriano (PP), que assumiu a vaga deixada por Gerlen Diniz e participou de 415 votações.

Socorro Neri alcançou 403 propostas relatadas em 2025, enquanto Antônia Lúcia registrou 438, os maiores volumes individuais da série analisada.

Veja os números de cada deputado:

Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2023:

Propostas legislativas: 268

Votações nominais em plenário: 251

Discursos em plenário: 5

Presença em plenário: 84

Presença em comissões: 303

Ausências justificadas: 11

Ausências não justificadas: 78

Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2024:

Propostas legislativas: 64

Votações nominais em plenário: 245

Discursos em plenário: 8

Presença em plenário: 79

Presença em comissões: 159

Ausências justificadas: 1

Ausências não justificadas: 47

Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2025:

Propostas legislativas: 438

Votações nominais em plenário: 423

Discursos em plenário: 5

Presença em plenário: 111

Presença em comissões: 281

Ausências justificadas: 37

Ausências não justificadas: 90

Antônia Lúcia (Republicanos) – em 2026:

Propostas legislativas: 6

Votações nominais em plenário: 18

Discursos em plenário: 1

Presença em plenário: 8

Presença em comissões: 7

Ausências justificadas: 2

Ausências não justificadas: 0

Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2023:

Propostas legislativas: 353

Votações nominais em plenário: 281

Discursos em plenário: 25

Presença em plenário: 105

Presença em comissões: 80

Ausências justificadas: 18

Ausências não justificadas: 4

Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2024:

Propostas legislativas: 119

Votações nominais em plenário: 267

Discursos em plenário: 31

Presença em plenário: 84

Presença em comissões: 32

Ausências justificadas: 9

Ausências não justificadas: 23

Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2025:

Propostas legislativas: 149

Votações nominais em plenário: 433

Discursos em plenário: 31

Presença em plenário: 120

Presença em comissões: 52

Ausências justificadas: 21

Ausências não justificadas: 41

Coronel Ulysses (União Brasil) – em 2026:

Propostas legislativas: 6

Votações nominais em plenário: 18

Discursos em plenário: 1

Presença em plenário: 8

Presença em comissões: 3

Ausências justificadas: 0

Ausências não justificadas: 1

Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2023:

Propostas legislativas: 306

Votações nominais em plenário: 224

Discursos em plenário: 34

Presença em plenário: 94

Presença em comissões: 114

Ausências justificadas: 62

Ausências não justificadas: 32

Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2024:

Propostas legislativas: 37

Votações nominais em plenário: 218

Discursos em plenário: 15

Presença em plenário: 66

Presença em comissões: 24

Ausências justificadas: 59

Ausências não justificadas: 24

Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2025:

Propostas legislativas: 77

Votações nominais em plenário: 421

Discursos em plenário: 8

Presença em plenário: 114

Presença em comissões: 39

Ausências justificadas: 53

Ausências não justificadas: 12

Eduardo Velloso (União Brasil) – em 2026:

Propostas legislativas: 5

Votações nominais em plenário: 8

Discursos em plenário: 2

Presença em plenário: 5

Presença em comissões: 1

Ausências justificadas: 0

Ausências não justificadas: 4

Gerlen Diniz (PP) – em 2023:

Propostas legislativas: 183

Votações nominais em plenário: 302

Discursos em plenário: 18

Presença em plenário: 113

Presença em comissões: 65

Ausências justificadas: 1

Ausências não justificadas: 4

Gerlen Diniz (PP) – em 2024

Propostas legislativas: 42

Votações nominais em plenário: 274

Discursos em plenário: 7

Presença em plenário: 87

Presença em comissões: 5

Ausências justificadas: 22

Ausências não justificadas: 15

O deputado Gerlen Diniz foi eleito prefeito de Sena Madureira, em 2024, e por isso renunciou ao mandato. Entrou em seu lugar o deputado federal José Adriano (PP).

Zé Adriano (PP) – em 2025:

Propostas legislativas: 181

Votações nominais em plenário: 415

Discursos em plenário: 4

Presença em plenário: 116

Presença em comissões: 59

Ausências justificadas: 26

Ausências não justificadas: 15

Zé Adriano (PP) – em 2026:

Propostas legislativas: 0

Votações nominais em plenário: 18

Discursos em plenário: 0

Presença em plenário: 8

Presença em comissões: 1

Ausências justificadas: 2

Ausências não justificadas: 1

Meire Serafim (PP) – em 2023:

Propostas legislativas: 352

Votações nominais em plenário: 255

Discursos em plenário: 8

Presença em plenário: 101

Presença em comissões: 174

Ausências justificadas: 54

Ausências não justificadas: 0

Meire Serafim (PP) – em 2024:

Propostas legislativas: 99

Votações nominais em plenário: 264

Discursos em plenário: 8

Presença em plenário: 85

Presença em comissões: 80

Ausências justificadas: 48

Ausências não justificadas: 16

Meire Serafim (PP) – em 2025:

Propostas legislativas: 116

Votações nominais em plenário: 417

Discursos em plenário: 1

Presença em plenário: 111

Presença em comissões: 56

Ausências justificadas: 79

Ausências não justificadas: 24

Meire Serafim (PP) – em 2026:

Propostas legislativas: 9

Votações nominais em plenário: 18

Discursos em plenário: 0

Presença em plenário: 8

Presença em comissões: 5

Ausências justificadas: 2

Ausências não justificadas: 0

Roberto Duarte (Republicanos) – em 2023:

Propostas legislativas: 384

Votações nominais em plenário: 284

Discursos em plenário: 83

Presença em plenário: 107

Presença em comissões: 130

Ausências justificadas: 11

Ausências não justificadas: 2

Roberto Duarte (Republicanos) – em 2024:

Propostas legislativas: 155

Votações nominais em plenário: 270

Discursos em plenário: 72

Presença em plenário: 82

Presença em comissões: 95

Ausências justificadas: 7

Ausências não justificadas: 3

Roberto Duarte (Republicanos) – em 2025:

Propostas legislativas: 203

Votações nominais em plenário: 403

Discursos em plenário: 114

Presença em plenário: 117

Presença em comissões: 96

Ausências justificadas: 6

Ausências não justificadas: 5

Roberto Duarte (Republicanos) – em 2026:

Propostas legislativas: 12

Votações nominais em plenário: 18

Discursos em plenário: 8

Presença em plenário: 8

Presença em comissões: 4

Ausências justificadas: 0

Ausências não justificadas: 0

Socorro Neri (PP) – em 2023:

Propostas legislativas: 379

Votações nominais em plenário: 292

Discursos em plenário: 4

Presença em plenário: 110

Presença em comissões: 128

Ausências justificadas: 33

Ausências não justificadas: 2

Socorro Neri (PP) – em 2024:

Propostas legislativas: 233

Votações nominais em plenário: 274

Discursos em plenário: 5

Presença em plenário: 83

Presença em comissões: 146

Ausências justificadas: 37

Ausências não justificadas: 8

Socorro Neri (PP) – em 2025:

Propostas legislativas: 403

Votações nominais em plenário: 433

Discursos em plenário: 8

Presença em plenário: 121

Presença em comissões: 331

Ausências justificadas: 19

Ausências não justificadas: 2

Socorro Neri (PP) – em 2026:

Propostas legislativas: 10

Votações nominais em plenário: 18

Discursos em plenário: 0

Presença em plenário: 8

Presença em comissões: 5

Ausências justificadas: 1

Ausências não justificadas: 0

Zezinho Barbary (PP) – em 2023:

Propostas legislativas: 254

Votações nominais em plenário: 288

Discursos em plenário: 3

Presença em plenário: 106

Presença em comissões: 58

Ausências justificadas: 32

Ausências não justificadas: 32

Zezinho Barbary (PP) – em 2024:

Propostas legislativas: 49

Votações nominais em plenário: 247

Discursos em plenário: 2

Presença em plenário: 80

Presença em comissões: 44

Ausências justificadas: 32

Ausências não justificadas: 23

Zezinho Barbary (PP) – em 2025:

Propostas legislativas: 82

Votações nominais em plenário: 425

Discursos em plenário: 6

Presença em plenário: 116

Presença em comissões: 53

Ausências justificadas: 63

Ausências não justificadas: 38

Zezinho Barbary (PP) – em 2026:

Propostas legislativas: 1

Votações nominais em plenário: 18

Discursos em plenário: 0

Presença em plenário: 8

Presença em comissões: 6

Ausências justificadas: 0

Ausências não justificadas: 0

A extração dos dados foi feita no dia 27 de fevereiro de 2026, e são dinâmicos.