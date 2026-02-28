Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu na manha deste sábado (28), no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A unidade de saúde confirmou o falecimento do diretor.

“O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.

Continua depois da publicidade

Em dezembro de 2022, Denis foi internado com septicemia – infecção generalizada. Alguns dias depois ele teve alta hospitalar após evolução positiva em seu quadro clínico.

Dennis Carvalho foi um dos nomes mais influentes da televisão brasileira, com trajetória marcada por sucessos tanto diante das câmeras quanto nos bastidores.

Início da carreira

A relação de Dennis com a televisão começou em meados da década de 1960. Ele passou pela TV Paulista e pela TV Tupi antes de chegar à TV Globo, em 1975. Na emissora, foi contratado inicialmente para atuar na novela “Roque Santeiro”, cuja exibição acabou proibida pela censura na época.

Foi em “Locomotivas” (1977), interpretando o personagem Netinho, que teve a primeira experiência como diretor, conduzindo cenas nas semanas finais da trama. A partir dali, consolidou uma carreira dupla que marcaria sua trajetória artística.

Continua depois da publicidade

No seriado “Malu Mulher” (1979), deu vida a Pedro Henrique e aprofundou sua vocação para a direção. Dennis costumava lembrar que aproveitava os intervalos das gravações para aprender com o diretor Daniel Filho, acompanhando de perto o trabalho técnico nos estúdios.

Diretor de sucessos

Ao longo das décadas seguintes, Dennis Carvalho dirigiu algumas das produções mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira.

Sua parceria com o autor Gilberto Braga resultou em obras como “Vale Tudo” (1989), “Anos Rebeldes” (1992) e “Celebridade” (2003). Os trabalhos são considerados marcos da televisão por abordarem temas políticos e sociais e por inovações na linguagem de direção.

Dennis também esteve à frente de novelas como “Babilônia” (2015) e “Segundo Sol” (2018), além de ter participado de inúmeros outros projetos na TV Globo.

Conhecido pelo estilo firme nos estúdios, popularizou bordões como “Fora, Vídeo Show!” e o característico “Silêncio!”, ao iniciar gravações.

Formador de diretores

Além dos trabalhos autorais, Dennis Carvalho foi reconhecido como um dos principais formadores de diretores da emissora. Diversos profissionais que hoje ocupam posições de destaque na dramaturgia passaram por sua equipe e destacam a influência dele na formação técnica e artística.

Seu método de trabalho combinava rigor técnico e criatividade. Ao mesmo tempo, colegas ressaltam o bom humor nos bastidores, marcado por brincadeiras com elenco e equipe.

Ao longo da carreira, Dennis Carvalho atuou e dirigiu produções que marcaram gerações de telespectadores. Sua contribuição ajudou a moldar a linguagem da novela brasileira e consolidou padrões estéticos e narrativos que influenciaram a televisão nas décadas seguintes.

A morte do artista encerra uma trajetória de mais de cinco décadas dedicadas à dramaturgia nacional. Ele deixa familiares, amigos, colegas de profissão e um legado considerado fundamental para a história da TV no Brasil.