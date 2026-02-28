Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Companhias aéreas globais suspenderam voos em todo o Oriente Médio neste sábado (28), após os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irã, mergulhando a região em um novo confronto militar

Mapas de voos mostraram o espaço aéreo sobre o Irã, Iraque, Kuwait, Israel e Bahrein praticamente vazio, enquanto Israel afirma ter atacado o Irã e os militares dos EUA iniciaram uma série de ataques contra alvos no país. O Irã retaliou com uma salva de mísseis.

Continua depois da publicidade

As companhias aéreas cancelaram quase 40% dos voos para Israel e 6,7% dos voos para a região em geral neste sábado, de acordo com dados preliminares da Cirium, fonte de análises de aviação.

Testemunhas relataram à Reuters explosões em todo o Golfo, incluindo em Doha, no Catar, que abriga a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, bem como em Abu Dhabi e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A escalada diminuiu as esperanças de uma solução diplomática para a disputa nuclear de Teerã com o Ocidente e reacendeu o conflito após semanas de reforço militar dos EUA na região.

Isso representa a mais recente perturbação para o tráfego aéreo na região, geralmente movimentada, em meio à escalada das tensões. Os aeroportos do Oriente Médio estão entre os mais movimentados do mundo, abrangendo uma área que se estende do Irã e Iraque ao Mediterrâneo e servindo como um centro de conexões para voos entre a Europa e a Ásia.

A região também assumiu um papel mais importante desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o que obrigou as companhias aéreas a evitarem o espaço aéreo sobre ambos os países.

Continua depois da publicidade

Zonas de conflito representam um fardo operacional crescente para as companhias aéreas, já que os ataques aéreos aumentam as preocupações com a possibilidade de abates acidentais ou deliberados de aeronaves comerciais.

Tempos de voo mais longos também exigem mais combustível, aumentando seus custos.

Israel, Irã, Iraque, Bahrein, Catar, Kuwait e Jordânia fecharam seu espaço aéreo após os ataques, e um mapa da região no Flightradar24 mostrou aviões evitando essas áreas.

O espaço aéreo sobre o Irã, Iraque, Kuwait e Jordânia foi esvaziado.

A Easa, órgão regulador da aviação da União Europeia, recomendou que suas companhias aéreas evitem o espaço aéreo afetado pela intervenção militar em curso.

A British Airways, pertencente ao grupo IAG, informou que está monitorando a situação e cancelou voos para Tel Aviv e Bahrein até 3 de março, bem como os voos deste sábado para Amã.

O Ministério dos Transportes da Rússia informou que as companhias aéreas russas suspenderam voos para o Irã e Israel.

A Lufthansa, da Alemanha, anunciou a suspensão dos voos de e para Dubai no neste sábado e domingo (1), além da interrupção temporária das rotas para Tel Aviv, Beirute e Omã até 7 de março. A Air France cancelou voos de e para Tel Aviv e Beirute.

A Iberia também cancelou voos para Tel Aviv, enquanto a Wizz Air suspendeu voos de e para Israel, Dubai, Abu Dhabi e Amã com efeito imediato até a mesma data, informou a companhia.

Passageiros e companhias aéreas podem esperar que o espaço aéreo na região permaneça fechado por algum tempo.