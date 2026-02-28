Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O brasileiro Paulo Henrique Pereira, procurado pela polícia do Brasil por suposto envolvimento em homicídio, roubo de motocicleta e roubo agravado, foi preso por agentes do departamento de Pando, na Bolívia.

A prisão ocorreu nas proximidades do Mercado Central de Cobija, após identificação realizada por equipes policiais da região. Depois da captura, o suspeito foi entregue às autoridades brasileiras para que dê continuidade ao processo judicial em seu país.

Segundo relatório do diretor da FELCC, Carlos Pardo, o homem teria resistido no momento da abordagem, sendo necessária a intervenção dos policiais para contê-lo e assegurar a transferência de forma segura.

Sua transferência ocorreu na ponte binacional Internacional, que liga o Brasil – através do Acre, à Cobia (Bolívia), nessa sexta-feira, 27, sob forte escolta policial, devido o histórico do acusado.

Com informações do O Alto Acre