A Prefeitura de Brasileia, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão de Endemias, realizou uma importante ação de bloqueio contra a dengue no bairro Leonardo Barbosa. A iniciativa integra o conjunto de estratégias permanentes de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação de bloqueio consiste na aplicação localizada de inseticida com bomba costal, procedimento técnico voltado à eliminação do mosquito na fase adulta, especialmente em áreas onde há registro ou suspeita de casos. Além da aplicação do produto, as equipes executaram levantamento de índice, tratamento focal e intensificaram a conscientização dos moradores quanto à eliminação de criadouros.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, o trabalho é contínuo e estratégico. “O trabalho de combate à dengue não para. Hoje estamos aqui no bairro Leonardo Barbosa. Já estivemos com a nossa equipe durante toda a semana, realizando tratamento, levantamento de índice e conscientização dos moradores. Agora estamos executando o bloqueio, que consiste em eliminar o mosquito adulto. Mesmo com a redução de 89% nos casos de dengue de um ano para o outro, seguimos trabalhando para oferecer o melhor à nossa população”, destacou o secretário.

A redução de 89% nos casos registrados no município, na comparação com o mesmo período do ano passado, demonstra a eficácia das medidas adotadas pela gestão municipal. No entanto, a Secretaria de Saúde reforça que o cenário exige vigilância permanente, sobretudo no período de maior incidência de chuvas.

O coordenador da Divisão de Endemias de Brasiléia, Elenilson Cruz, ressaltou que o bloqueio é uma resposta rápida para interromper a cadeia de transmissão. “Essa ação é fundamental para conter a circulação do vírus. O bloqueio é realizado de forma técnica e direcionada, priorizando as áreas com maior risco. Paralelamente, seguimos orientando a população, porque o combate ao mosquito começa dentro de casa, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água”, explicou.

A Prefeitura reforça ainda que a participação da comunidade é indispensável no enfrentamento à dengue, mantendo quintais limpos, caixas d’água vedadas e descartando corretamente recipientes que possam servir de criadouro para o mosquito.