A madrugada deste sábado (28) foi de romance e farpas na casa do BBB 26! A noite de Festa, que contou com show de Dilsinho, foi marcada por trocas de beijos entre Jonas Sulzbach e Marciele. “Tô super apaixonada nele”, afirmou a Cunhã.
Ainda durante a noite, o gaúcho trocou farpas com Milena. “Agora ela é Líder e você dá bebida pra ela”, ironizou a mineira, sobre situação envolvendo Samira na última Festa do Líder. A babá também criticou a postura de Alberto Cowboy durante dinâmica que determinou Breno como Exilado.
Já Babu Santana, aproveitou a noite para criticar sua aliada Solange Couto. “Muito mal-humorada, acima do normal”, afirmou o Veterano.