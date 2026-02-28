Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Breno foi exilado fora da casa do BBB 26 (Globo) em dinâmica realizada durante o programa ao vivo de hoje. Amanhã, ele indicará alguém ao Paredão Falso do programa.

O que aconteceu

Continua depois da publicidade

A dinâmica aconteceu durante o programa ao vivo. Tadeu Schmidt conversou com os brothers e informou que eles deveriam se dividir em dois grupos, à exceção da Líder Samira.

Os grupos foram divididos após a Líder Samira sortear dois brothers, que montaram os grupos. A sister sorteou Jordana e Cowboy.

Grupo 1: Jordana, Jonas, Gabi, Solange, Juliano, Ana Paula

Grupo 2: Alberto, Marciele, Chaiany, Babu, Boneco, Milena

Breno sobrou e foi exilado, devendo morar fora da casa do BBB 26 até segunda ordem. Breno não sabe, mas amanhã, indicará alguém ao Paredão Falso do programa.

O indicado, então, trocará de lugar e se tornará o novo exilado até domingo.