O governo do Amapá lançou, nesta sexta-feira (27), o edital do concurso público para a educação indígena do Estado, 20 anos após a realização do último certame. Ao todo, são ofertadas 420 vagas para níveis médio e superior, com salários que ultrapassam R$ 6 mil.

As provas serão aplicadas no dia 26 de abril, em territórios indígenas do Amapá e do Norte do Pará. A organização do concurso é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

As inscrições começam no dia 4 e seguem até 29 de março. A taxa é de R$ 80 para cargos de nível médio e R$ 120 para nível superior.

O certame oferece vagas para professor indígena (classes A e C), pedagogo indígena, especialista em educação indígena e auxiliar educacional indígena. A primeira fase será composta por provas objetivas, conforme o nível e o cargo pretendido. Entre os conteúdos exigidos estão Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, conhecimentos específicos, conhecimentos de etnia e conhecimento pedagógico.

Segundo o governo, o concurso tem como objetivo recompor o quadro de servidores das escolas indígenas estaduais, diante de aposentadorias, expansão da rede, criação de novas comunidades e migração de profissionais para outras áreas.

Atualmente, a rede estadual conta com 201 professores indígenas distribuídos em 54 escolas nos municípios de Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e na região do Parque do Tumucumaque. Em 2024, foram registrados 4.742 alunos matriculados em todas as etapas e modalidades de ensino.

O último concurso para a educação indígena foi realizado em 2006, quando 176 professores foram selecionados para atuar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.