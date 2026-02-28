Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para chuvas volumosas na Região Norte até domingo (1º). Os avisos variam entre as classificações de “Perigo Potencial”, “Perigo” e “Grande Perigo”, indicando possibilidade de temporais, ventos fortes, alagamentos e quedas de energia.

De acordo com o instituto, a atuação de sistemas meteorológicos associados à circulação de ventos em altos níveis da atmosfera favorece a formação de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O fenômeno deve provocar uma extensa faixa de nebulosidade e chuva, especialmente no sudeste da Amazônia.

Para domingo (29), a previsão é de precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta abrange os estados do Acre, Rondônia, Pará, Amazonas, Tocantins e Mato Grosso.