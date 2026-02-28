O Acre registrou o primeiro condutor habilitado por meio da plataforma CNH do Brasil, modelo que permite a realização do processo de habilitação com instrutor autônomo credenciado. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), na modalidade instrutor autônomo, com acompanhamento de profissionais vinculados à Associação de Instrutores de Trânsito Autônomos do Estado do Acre (AITAAC). A informação foi confirmada ao ac24horas pelo presidente da entidade, Railton Oliveira de Paula, e pelo vice-presidente, Deison Braga da Silva.

Processo concluído em 15 dias

O primeiro habilitado no estado pela nova modalidade é o eletricista Mateus Gomes Venâncio, de 26 anos, morador do município de Bujari. Segundo ele, todo o processo até a emissão da CNH durou cerca de 15 dias.

Mateus relatou que iniciou o procedimento pelo aplicativo da CNH do Brasil, realizou o curso teórico on-line, pagou as taxas, fez exames médicos e psicotécnico e, posteriormente, cumpriu as aulas práticas com instrutor autônomo. O custo total, segundo ele, foi de aproximadamente R$ 1.170.

“Foram duas aulas com o instrutor Braga. Foi algo que facilitou muito a nossa vida, porque geralmente se levava três meses para tirar uma habilitação. Em menos de 15 dias eu já estava habilitado. São ótimos profissionais e estou indicando para várias pessoas”, declarou.

O novo condutor afirmou que pretende indicar o modelo para familiares e conhecidos, destacando a redução de tempo e de custos em comparação ao formato tradicional.

“A minha esposa vai iniciar o processo dela na próxima semana. Comecei tudo pelo aplicativo, fui à OCA, paguei as taxas, marquei os exames, fiz exame de vista e psicotécnico. Gastei praticamente R$ 1.170,00 na minha habilitação. Antes era uma luta para conseguir”, comentou.

Como funciona a modalidade

De acordo com o presidente da AITAAC, o aluno realiza inicialmente o curso teórico on-line pela plataforma, agenda a biometria e os exames junto ao Detran e, após a aprovação na prova teórica, inicia as aulas práticas com instrutor credenciado.

Braga explicou que, pelas novas regras, o aluno não é mais obrigado a cumprir carga horária mínima fixa de 20 aulas práticas. O número de aulas varia conforme a necessidade e a aptidão do candidato. Quando o instrutor identifica que o aluno está apto, agenda o exame prático e o acompanha até o pátio de provas.

“A finalidade do instrutor é auxiliar o aluno nas aulas práticas, fazer a marcação da prova e levá-lo até o pátio para a realização do exame. O aluno já vem orientado pelo aplicativo da CNH do Brasil, faz o curso teórico on-line, realiza os exames e, após a aprovação na prova escrita, inicia as aulas práticas. Hoje, não há mais obrigatoriedade das 20 horas. Se o aluno já tiver habilidade, pode fazer menos aulas. Quando identificamos que ele está preparado, marcamos a prova e o levamos ao pátio”, explicou.

No caso de Mateus, foram realizadas duas aulas de motocicleta (categoria A) e duas de carro (categoria B). O custo informado foi de R$ 580 referentes às aulas práticas, além de R$ 597 em taxas pagas ao Detran, totalizando R$ 1.170.

“Esse aluno precisou de apenas duas aulas de moto e duas de carro. Por isso, o valor ficou em R$ 1.170. Pode variar conforme a quantidade de aulas necessárias, mas, mesmo que o aluno faça até 20 aulas, o custo não chega a R$ 2 mil”, acrescentou Braga.

Em âmbito nacional, o Ministério dos Transportes informou que 10.289 candidatos concluíram o processo para obtenção da primeira CNH nos dois primeiros meses de 2026 por meio do aplicativo CNH do Brasil.