Representantes do Acre participaram da 2ª Missão da Comunidade de Prática Regional de Bioeconomia, realizada entre terça-feira, 24, e sexta-feira, 27, na Cidade do Panamá, capital do Panamá.

O encontro reuniu representantes de 12 países da América Latina, além do Reino Unido e instituições parceiras. A programação incluiu debates sobre cooperação internacional, mecanismos de financiamento e articulação entre governos, centros de pesquisa e organismos internacionais.

O Estado foi representado pela chefe da Divisão de Bioeconomia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Luciana Rola, que destacou a relevância da participação acreana na agenda.

“A participação do Acre nesta 2ª Missão da Comunidade de Prática Regional de Bioeconomia reafirma o protagonismo do Estado no debate internacional sobre desenvolvimento sustentável, fortalecendo parcerias estratégicas, ampliando oportunidades de cooperação e posicionando a experiência amazônica como referência na construção de soluções baseadas no uso sustentável da biodiversidade.”

Durante os quatro dias de atividades, foram discutidos caminhos para fortalecer políticas públicas, redes de pesquisa e investimentos em cadeias produtivas baseadas em recursos renováveis.

A agenda também contou com sessões técnicas e visitas de campo a iniciativas no Panamá, com a apresentação de experiências relacionadas à bioeconomia e ao uso sustentável da biodiversidade na região.

