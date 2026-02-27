Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) restabeleceu a Licença Prévia concedida pelo Ibama para as obras de pavimentação e restauração da BR-319, no trecho entre os quilômetros 250 e 656, conhecido como “meião”, que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM).

A decisão atendeu a embargos de declaração apresentados pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra acórdão que havia mantido a suspensão da licença, determinada em primeira instância após ação civil pública do Observatório do Clima.

Ao analisar o caso, o desembargador federal João Carlos Mayer apontou omissões no acórdão anterior e destacou que a paralisação de obra de grande impacto socioeconômico exige comprovação de ilegalidade flagrante ou dano irreversível, sem que o Judiciário substitua a avaliação técnica do órgão ambiental.

Segundo o governo federal, a suspensão afetava investimentos superiores a R$ 257 milhões já aplicados no licenciamento, além de gerar custo anual estimado em R$ 30 milhões para manutenção do trecho não pavimentado. Também foram considerados impactos na mobilidade, no desenvolvimento regional e no acesso da população do Amazonas a serviços essenciais.

Com a decisão, fica restabelecida a Licença Prévia nº 672/2022, permitindo a continuidade do processo de licenciamento ambiental da rodovia.