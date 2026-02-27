O ônibus da empresa Transacreana que tombou na Br 364 noite desta quinta-feira, 26, depois que o motorista perdeu o controle do veículo, após ter passado pelo município de Sena Madureira, a caminho de Rio Branco estava com cerca de 30 passageiros a bordo. O acidente ocorreu por volta das 21h e veículo havia saído às 7 da manhã de Cruzeiro do Sul em uma viagem de quase 20 horas. Alguns passageiros foram encaminhados para o Hospital de Sena e dois para Rio Branco.

A Transacreana não confirmou se a barra da direção do veículo quebrou e responsabiliza as condições da Br364, pelo acidente.“Eles foram conduzidos ao hospital de Sena Madureira para avaliação médica e foram liberados após os primeiros cuidados. Dois passageiros passaram por encaminhamento para Rio Branco: uma jovem com fratura na mão e um homem que relatava dores na coluna, ambos para acompanhamento especializado. A Transacreana reforça também que a BR-364, especialmente durante o período do inverno amazônico, apresenta trechos severamente prejudicados, o que aumenta os riscos de incidentes e dificulta a trafegabilidade. Mesmo diante dessas condições adversas, a empresa destaca seu compromisso permanente com a segurança, o apoio integral aos passageiros e o acompanhamento de todas as ocorrências”, citou a empresa.

Outro acidente

Na noite de 2 de dezembro de 2025, um ônibus da empresa Transacreana, que seguia de Rio Branco para Cruzeiro do Sul tombou na BR-364, com 44 passageiros deixando mais de 10 pessoas feridas. O acidente aconteceu próximo à cidade de Sena Madureira para onde todos foram levados. Em seguida os pacientes mais graves foram transferidos para Rio Branco, sendo que um deles teve traumatismo craniano. A empresa culpou os buracos pelo sinistro.

Os ônibus da Transacreana saem diariamente de Rio Branco com destino à Cruzeiro do Sul as 7 horas da manhã e as 19 horas e vice versa. O percurso é feito em quase 20 horas de viagem pela rodovia federal esburacada.