O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realiza, nesta sexta-feira (27), às 8h, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, em Manaus, o lançamento da 32ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa é coordenada pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid), em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A mobilização ocorrerá oficialmente entre os dias 9 e 13 de março, nos Juizados Maria da Penha da capital e nas comarcas do interior do estado. De acordo com a Cevid, 1.734 processos já foram incluídos na pauta do esforço concentrado em todo o Amazonas. Além das ações relacionadas à Lei Maria da Penha, também serão julgados casos de feminicídio, que tramitam no Tribunal do Júri.

A Semana Justiça pela Paz em Casa tem como objetivo acelerar a tramitação e o julgamento de processos de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a atuação integrada da rede de proteção. Durante o período, também serão promovidas atividades de orientação e conscientização conduzidas pelas equipes multidisciplinares dos Juizados, dentro de projetos institucionais como “Maria Acolhe” e “Maria Vai à Escola”.