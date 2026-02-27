Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) publicou três novos editais de convocação do processo seletivo de estágio para estudantes de nível superior nesta sexta-feira (27). Foram chamados candidatos aprovados nas áreas de Direito, Sistema de Informação, Educação Física, Enfermagem e Administração, com lotação em Rio Branco.

Os convocados devem enviar a documentação exigida para o e-mail suged@tjac.jus.br no prazo de cinco dias úteis. Os documentos precisam estar digitalizados em arquivo único no formato PDF.

O tribunal informou que o descumprimento dos requisitos e vedações previstos no edital, bem como a comprovação de informações inverídicas a qualquer tempo, resultará em desligamento de ofício.

A íntegra dos editais está disponível nas edições nº 7.964 e 7.965 do Diário da Justiça, publicadas nos dias 26 e 27. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3212-8264.

VEJA LISTAS

