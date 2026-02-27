Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO) suspendeu, pela segunda vez, o contrato de R$ 1,1 milhão firmado pela Prefeitura de Axixá para a realização do show da dupla Bruno & Marrone. A apresentação estava prevista para o dia 14 de março de 2026, durante um evento de motociclismo no município.

A primeira suspensão ocorreu em dezembro de 2025, após o TCE apontar irregularidades no processo de contratação. Segundo o órgão, o prefeito de Axixá, Auri Wulange, reconheceu os problemas e determinou a anulação do contrato inicial. Em seguida, o município abriu um novo processo administrativo para contratar o show.

No entanto, conforme o Tribunal, a nova contratação teria repetido a maior parte das falhas já identificadas anteriormente. Entre as irregularidades apontadas estão o pagamento antecipado integral do contrato, a ausência de garantias para resguardar o poder público, cláusulas consideradas desequilibradas e possíveis riscos ao erário.

Em nota, a Prefeitura de Axixá afirmou que “não houve má-fé ou intenção de violar princípios administrativos” e que o município buscava realizar um evento com potencial de impacto positivo na economia local.

A medida cautelar do TCE determina a suspensão imediata do contrato e solicita que a prefeitura apresente esclarecimentos ao órgão de controle.