O Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre encerra a semana com a oferta de 322 vagas de trabalho nesta sexta-feira (27). As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Do total de vagas disponibilizadas, 78 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs).
As oportunidades são para ampla concorrência e incluem cargos como abatedor de suínos, vendedor pracista, engenheiro civil, entre outras funções.
Para participar do processo de encaminhamento, o trabalhador deve estar com o cadastro atualizado no sistema do Sine.
Quem ainda não possui cadastro precisa apresentar Carteira de Trabalho, documento oficial com foto ou CPF, título de eleitor, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço.
De acordo com o órgão, podem ser encaminhados até cinco candidatos por vaga, sendo que a decisão final sobre a contratação cabe à empresa ofertante.
O atendimento está sendo realizado exclusivamente por telefone. Os interessados podem solicitar encaminhamento ou obter mais informações pelos números:
• (68) 3223-6502
• (68) 3224-1519
• (68) 3215-4500
• (68) 3215-4543
Confira:PAINEL DE VAGAS -27 DE FEVEREIRO DE 2026