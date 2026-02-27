Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Acre encerra a semana com a oferta de 322 vagas de trabalho nesta sexta-feira (27). As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Do total de vagas disponibilizadas, 78 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCDs).

Continua depois da publicidade

As oportunidades são para ampla concorrência e incluem cargos como abatedor de suínos, vendedor pracista, engenheiro civil, entre outras funções.

Para participar do processo de encaminhamento, o trabalhador deve estar com o cadastro atualizado no sistema do Sine.

Quem ainda não possui cadastro precisa apresentar Carteira de Trabalho, documento oficial com foto ou CPF, título de eleitor, comprovante de escolaridade e comprovante de endereço.

De acordo com o órgão, podem ser encaminhados até cinco candidatos por vaga, sendo que a decisão final sobre a contratação cabe à empresa ofertante.

O atendimento está sendo realizado exclusivamente por telefone. Os interessados podem solicitar encaminhamento ou obter mais informações pelos números:

• (68) 3223-6502

• (68) 3224-1519

• (68) 3215-4500

• (68) 3215-4543

Confira: