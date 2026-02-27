O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP), divulgou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, anunciando a injeção de mais de R$ 5 milhões na economia do município com o pagamento do funcionalismo público.

Na gravação, o gestor destacou que os valores já estão disponíveis em conta e contemplam servidores efetivos, comissionados, terceirizados e bolsistas, ressaltando o impacto positivo da medida na economia local.

“Rapaz, sextou de uma forma diferente, sextou com dinheiro na conta, são mais de 5 milhões injetando na economia do Tarauacá pagando o nosso funcionalismo público. Detalhe importante, vai ser o pagamento do funcionário permanente, do comissionado, mas também de toda a nossa rede de terceirizados que estão nos ajudando, todo mundo sendo pago, inclusive os bolsistas, como uma forma da gente enaltecer, valorizar, mas também aquecer a economia do nosso município, tão importante. Hoje estou retornando para os atendimentos na zona rural, mas estou deixando o dinheiro na conta, no dinheiro, no bolso da população do Tarauacá. Vamos juntos”, finalizou.

Assista ao vídeo: