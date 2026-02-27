Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A sexta-feira (27) será marcada por tempo quente, com predomínio de sol e variação de nuvens em todo o Acre. Há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas em alguns pontos do estado, segundo informações do portal O Tempo Aqui.

O padrão climático também se estende a áreas da maior parte do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. O alerta de chuvas muito fortes é direcionado principalmente a Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo segue quente, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira em áreas isoladas.

A probabilidade de chuvas fortes ou temporais é considerada muito baixa. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 60% no período da tarde, alcançando índices entre 85% e 95% ao amanhecer.

Os ventos sopram fracos a calmos, predominando do norte e com variações de noroeste pela manhã, passando a nordeste a partir do fim da tarde. A chance de ventos fortes é muito baixa.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão também indica calor, com predomínio de sol e nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas.

A probabilidade de chuvas intensas ou temporais segue muito baixa. A umidade mínima deve variar entre 55% e 65% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia.

Os ventos serão fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

As temperaturas mínimas e máximas previstas para as principais regiões do estado são:

• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 31°C e 33°C;

• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C;

• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 31°C e 33°C;

• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 31°C e 33°C.