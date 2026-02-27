Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Um servidor público do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), de 61 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (26) por armazenar pornografia infantil e posse irregular de munição em Boa Vista. Com ele, foram apreendidos 10 aparelhos eletrônicos, dentre celulares, HDs e pendrives. As informações são do g1.

A prisão foi feita pela Polícia Civil durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, no bairro Jardim Tropical. Ele deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (27).

Continua depois da publicidade

Segundo o g1 a investigação que levou à prisão do suspeito teve início a partir da denúncia de uma pessoa que foi vítima do abuso por parte do servidor há mais de 30 anos, quando ela ainda era criança. Além dela, uma testemunha procurou a polícia após ter acesso aos vídeos das violências.

Ao descobrir que o suspeito estaria abusando de menores da própria família recentemente, a denunciante comunicou o fato aos investigadores, dando início à operação. A Polícia Civil informou já ter identificado pelo menos quatro vítimas recentes do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, todas as vítimas pertencem ao núcleo familiar do investigado e tinham menos de 14 anos na época dos abusos. O homem mantinha a guarda das filhas da prima de sua ex-mulher, já falecida, sob o pretexto de inclui-las em um plano de saúde.

Uma adolescente de 17 anos relatou à polícia que sofre violência sexual desde os 11. A irmã dela, também de 11 anos, é outra vítima confirmada. As famílias foram comunicadas e ouvidas na delegacia.

Além do armazenamento de material ilegal, o servidor é investigado por estupro de vulnerável em um inquérito policial instaurado para aprofundar o caso. Durante as buscas, os policiais apreenderam vídeos produzidos pelo próprio suspeito, que estavam armazenados em computadores e celulares.

A polícia constatou ainda que ele mantinha anotações com senhas e logins de acesso a sites de pornografia infantil.

Após o flagrante, o servidor foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de armazenamento de pornografia infantile posse irregular de munição de uso permitido, encontrada no local durante as buscas.