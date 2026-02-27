Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Seis policiais militares e outros cinco homens foram presos na quinta-feira (26) durante uma operação que apreendeu cerca de três toneladas de drogas em um flutuante no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início após denúncias recebidas pela Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) sobre o transporte de uma grande quantidade de entorpecentes para o local.

Durante a operação, os agentes flagraram os policiais militares suspeitos utilizando viaturas oficiais da corporação para transportar a droga até o flutuante, onde o material estava armazenado.

Os 11 envolvidos foram presos em flagrante. A carga apreendida foi recolhida e encaminhada à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Militar informou que os seis agentes foram afastados das funções e deverão responder a processos administrativos e criminais.