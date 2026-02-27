No ac24horasplay, o secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Rennan Biths, destacou que a principal missão da rede municipal é a prevenção e anunciou uma força-tarefa de vacinação contra a meningite. A mobilização conta com busca ativa dos agentes comunitários, atendimento nas 47 unidades de saúde e um pit-stop no shopping neste sábado. O público-alvo são crianças de 3, 5 e 12 meses e adolescentes de 11 a 19 anos, mas adultos até 59 anos que acompanharem também poderão se imunizar. A meta é vacinar cerca de mil pessoas e reforçar a cobertura, que hoje está próxima de 90%.
