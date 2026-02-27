Nesta sexta-feira, 27, equipes do Centro Integrado de Operações Aéreas- Ciopaer e do Serviço Móvel de Urgência – Samu foram de helicóptero até uma comunidade no rio Juruá Mirim, em Cruzeiro do Sul, regatar uma criança de 8 anos que havia sido picada por uma cobra venenosa.

A viagem que levaria 9 horas de ida de barco, até a comunidade Cachoeiro do Açaí, foi feita em 22 minutos de voo no helicóptero. O menino foi trazido para o Hospital do Juruá.

Continua depois da publicidade

O enfermeiro Iago do Samu, disse que receberam o chamado por por volta das 8h da manhã. “ Mas aí o traslado deles de barco da comunidade que eles estavam até a cidade aqui em Cruzeiro do Sul era de mais ou menos 9, 10 horas de viagem. Então era inviável pro paciente vir e foi então que a nossa equipe fez contato com o Ciopaer que fez esse resgate junto com a médica e toda a equipe. Chegamos lá, o paciente estava dentro da rede com a picada da cobra no pé. Ele estava bem demaciado, com sinais fogísticos já. Nós fizemos acesso, fizemos medicação, e trouxemos o paciente para o Hospital do Juruá em cerca de 20 a 25 minutos de tempo-resposta que o paciente teve para chegar até aqui”contou.

Segundo o coordenador do Ciopaer, coronel Albuquerque, os acidentes com cobras estão bem comuns nesta época do ano.” A comunidade da Cachoeiro do Açaí, no Juruá Mirim,fica distante daqui a 42 milhas, e de barco daria mais ou menos 9 horas. Graças a Deus, trouxemos a criança em 22 minutos .Está no hospital” cita ele.

Segundo o comandante eles estão se preparando para atender a outra ocorrência com cobra já no Estado do Amazonas.

“Nós estamos também com uma chamada para a gente ir na fronteira com a Amazonas também um caso de picada de cobra, uma Jararaca. O indivíduo lá está com dois dias já que foi picado, mas só que não tem acesso para lá. Eles estão abrindo uma clareira para que a gente possa pousar amanhã e trazê-lo para cá também. Fica distante daqui a uns 40 minutos e de outro meio é impossível. Só podemos trazê-lo de helicóptero. Como não dá para pousar, nós estamos aguardando a abertura dessa caleira para a gente poder fazer esse resgate dele”, concluiu.