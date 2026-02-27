Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

O último sábado de fevereiro será marcado por temperaturas elevadas e pouca chuva em todo o Estado do Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, o predomínio será de sol forte e calor, com pancadas isoladas apenas em pontos específicos do estado.

As máximas podem chegar a 35ºC, principalmente em municípios do Alto Acre e da região central. Já as temperaturas mínimas, nas primeiras horas da manhã, devem variar entre 21ºC e 24ºC em todas as regiões.

Mudança no tempo a partir de domingo

A previsão indica mudança significativa nas condições climáticas no domingo, primeiro dia de março, e também na segunda-feira (2). Com o enfraquecimento dos ventos menos úmidos associados a sistemas de alta pressão no Atlântico Norte, há possibilidade de ocorrência de chuvas fortes em diversas áreas do estado.

Com o aumento da nebulosidade e das precipitações, as temperaturas máximas tendem a cair. Em alguns municípios, os termômetros podem registrar menos de 30ºC durante a tarde.

Ventos e níveis dos rios

Os ventos devem soprar, em geral, entre fracos e calmos, com eventuais rajadas moderadas. Pela manhã, a direção predominante será de norte, com variações de noroeste. A partir do fim da tarde, os ventos passam a soprar de nordeste.

Em relação aos rios, o cenário é de vazante na maior parte do estado, reflexo das poucas chuvas registradas nos últimos dias. Não há indicativos de preocupação imediata. Em Cruzeiro do Sul, o nível do Rio Juruá segue acima da cota de alerta, mas permanece abaixo da cota de transbordamento.