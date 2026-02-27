Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Tarauacá (AC), 27 de fevereiro de 2026 – O Programa Prefeitura na Comunidade, promovido pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, consolida resultados expressivos em sua jornada fluvial pelo Rio Muru. Iniciada em 24 de fevereiro e com duração prevista de 15 dias, a iniciativa tem levado serviços essenciais de saúde, assistência social, educação e agricultura diretamente às populações ribeirinhas e indígenas, atendendo a uma demanda historicamente reprimida e aproximando a administração pública das comunidades mais isoladas.

Nos quatro primeiros dias de atividades (24 a 27 de fevereiro), foram realizados 3.835 procedimentos e atendimentos integrados no total, número que evidencia a elevada necessidade de serviços públicos e a forte receptividade das populações beneficiadas. A operação é conduzida por equipes multiprofissionais, com destaque para a atuação da Unidade Básica de Saúde Fluvial Dezinho e para intervenções em pontos estratégicos ao longo do rio.

Resultados por dia

24 de fevereiro (início da mobilização): Foram registrados 1.311 atendimentos integrados nas áreas de saúde e assistência social. As equipes atuaram simultaneamente em duas localidades: na Aldeia Vigilante (Rio Humaitá), com 327 atendimentos beneficiando mais de 200 pessoas, e a bordo da UBS Fluvial Dezinho, que atracou no Seringal Paraíso e em comunidades vizinhas (como Boa Alegria), onde se realizaram 984 procedimentos, alcançando mais de 300 moradores.

25 de fevereiro: Na comunidade do Igarapé Iboaçu, foram prestados 572 atendimentos nas áreas de saúde e assistência social, mantendo o elevado ritmo da jornada fluvial.

26 de fevereiro: No Seringal Niterói e em comunidades circunvizinhas, as equipes efetuaram 811 atendimentos apenas nesse dia. Adicionalmente, a Secretaria Municipal de Agricultura realizou 27 procedimentos direcionados ao produtor rural, abrangendo 6 emissões de CAF, 6 retificações, 5 contratos de crédito rural assinados e 10 atendimentos voltados à regularização fundiária.

27 de fevereiro: Na Comunidade do Seringal Mucuripe, as equipes multiprofissionais realizaram 1.162 procedimentos e atendimentos, em ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e em articulação com as Secretarias de Assistência Social, Agricultura e Educação.

Destaques dos atendimentos no dia 27 de fevereiro (Seringal Mucuripe)

Na área da saúde, destacaram-se:

• Consultas médicas: 169

• Atendimentos odontológicos: 55

• Entrega de kits bucais para crianças: 200 kits

• Ultrassonografias: 43

• Eletrocardiograma: 1

• Exames laboratoriais: 15

• Ouvidoria da saúde, orientações e encaminhamentos: 94

• Testes rápidos: 176

• Exame preventivo (PCCU): 10

• Acompanhamento do Bolsa Família – Saúde: 31

• Vacinação: 268 doses aplicadas

• Aplicação de injetáveis: 16

• Corte de cabelo: 30

Na assistência social, foram realizados 17 atendimentos de atualização do Cadastro Único pela Secretaria de Promoção Social. Na agricultura, registraram-se 8 emissões de CAF, além de contratos de crédito assinados e atendimentos para regularização fundiária. Na educação, a Secretaria Municipal de Educação (SEME) atendeu 8 reivindicações relacionadas à comunidade.

Diversidade e abrangência dos serviços prestados

A iniciativa oferece uma ampla gama de serviços voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças e inclusão social, incluindo consultas médicas, vacinação, acompanhamento pré-natal, exame preventivo (PCCU), exames laboratoriais, ultrassonografia, atendimento odontológico e distribuição gratuita de medicamentos. Na assistência social, abrangem-se atualização do Cadastro Único, orientações sobre o Programa Bolsa Família, serviços vinculados ao CRAS e CREAS, palestras sobre direitos da mulher, corte de cabelo, encaminhamentos diversos e apoio psicossocial às famílias. O Conselho Tutelar participa ativamente, reforçando a proteção integral à criança e ao adolescente.

A Secretaria Municipal de Educação contribui com o programa de busca ativa escolar, levantamentos de alunos em vulnerabilidade e ações de ouvidoria, enquanto a Secretaria de Agricultura atende demandas específicas do setor rural, com ênfase na regularização fundiária e no acesso ao crédito.

Com 3.835 atendimentos acumulados em apenas quatro dias, o Programa Prefeitura na Comunidade reforça-se como uma estratégia eficaz de inclusão social e cuidado integral, promovendo dignidade, cidadania e equidade no acesso aos serviços públicos em áreas de difícil alcance. A mobilização prosseguirá até meados de março, com expectativa de beneficiar milhares de moradores ao longo de todo o percurso fluvial.