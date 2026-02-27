Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) divulgou, no Relatório de Monitoramento Hidrometeorológico lançado nesta quinta-feira (27), a previsão climática sazonal até o fim do primeiro trimestre de 2026. O prognóstico aponta maior probabilidade de chuvas acima da média histórica no Acre. De acordo com o documento, a análise é baseada no consenso da Previsão Climática Sazonal produzida pelo CPTEC/INPE, INMET e FUNCEME, além do Boletim Climático da Amazônia do Censipam.

O relatório destaca que as condições de resfriamento do Pacífico Equatorial influenciam o padrão atmosférico no período. Segundo o Censipam, as temperaturas da superfície do mar (TSM) no Pacífico apresentam declínio das anomalias frias em relação aos meses anteriores, com tendência de continuidade ao longo do trimestre.

No Atlântico, as áreas ao norte e ao sul apresentam temperaturas entre a normalidade e ligeiramente acima da média climatológica, enquanto o Atlântico Sudoeste deve manter anomalias positivas em expansão. Esse cenário pode favorecer a atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul sobre o Brasil Central, influenciando a formação e a intensidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Diante dessas condições oceânicas e atmosféricas, o prognóstico climático indica chuvas acima da média no Estado do Acre, além de Roraima, oeste e sul do Amazonas e norte, oeste e sul de Rondônia.

Em relação às temperaturas, a previsão aponta registros acima da média histórica no nordeste do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e porção leste do Pará. Para as demais áreas da Amazônia Legal, incluindo o Acre, a tendência é de temperaturas próximas à média histórica.

A SEMA ressalta que, nesta época do ano, são comuns episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que podem provocar chuvas generalizadas e, eventualmente, eventos de tempo severo pontuais. A intensidade e a localização das áreas com maior volume de precipitação podem variar conforme a atuação desses sistemas meteorológicos.

O relatório completo integra as ações de monitoramento climático e hidrológico realizadas pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), que subsidiam a atuação dos órgãos de defesa civil e demais instituições parceiras no planejamento e na gestão de riscos ambientais no estado.