A Prefeitura de Rio Branco realiza, até sábado, uma campanha de vacinação contra a meningite em quatro Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs) e no Via Verde Shopping. A ação contempla crianças, adolescentes e trás como novidade o atendimento aos responsáveis que acompanham o público-alvo. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, à reportagem do ac24horas, nesta sexta-feira (27).

A vacinação é destinada a crianças de 3, 5 e 12 meses e adolescentes de 11 a 19 anos. Durante a mobilização, adultos de até 59 anos que estiverem acompanhando esse público também poderão ser imunizados.

As URAPs participantes são Francisco Roney Meireles, no bairro Adalberto Sena, Hidalgo de Lima, no bairro Palheiral, Cláudia Vitorino, no bairro Taquari e Rosângela Pimentel, no bairro Calafate. O atendimento nas unidades ocorre das 7h às 17h. No Via Verde Shopping, a vacinação acontece das 14h às 22h.

Segundo Rennan Biths, a estratégia faz parte do fortalecimento da atenção primária. “Nosso principal missão é a prevenção. E uma das principais estratégias é a vacinação, é a imunização”, ressaltou.

Ele destacou que a meningite representa risco à população. “É importante mencionar que a meningite é uma doença que oferece risco à vida da população. Em 2015 nós tivemos nove casos registrados na nossa capital”. De acordo com o gestor, a meta é vacinar aproximadamente 1 mil pessoas até sábado.

Sobre a cobertura vacinal, o secretário disse que o município chega em um índice próximo de 90%, que é a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. “Conseguimos atingir um bom percentual de cobertura vacinal, próximo de 90%, que é a meta do Ministério, mas a gente precisa sempre avançar nesse desafio”.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça, ainda, que todas as 47 unidades de saúde da família e as 11 unidades de referência da atenção primária permanecem abertas regularmente para vacinação.

