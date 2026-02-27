Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (27), uma qualificação voltada aos cirurgiões-dentistas da atenção primária, especializada e das vans odontológicas do município. A ação ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e teve como foco o correto encaminhamento dos pacientes do atendimento básico para o serviço especializado ofertado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Policlínica Barral y Barral.

Segundo Maria Rita, assessora do Departamento de Saúde Bucal, a iniciativa busca qualificar os profissionais para garantir mais eficiência no fluxo de atendimento.

“A qualificação é para orientar os profissionais da atenção básica sobre o encaminhamento correto dos pacientes ao CEO. A ideia é garantir que o paciente chegue preparado para a especialidade, evitando retornos desnecessários e melhorando a qualidade do atendimento”, explicou a profissional.

A programação incluiu ainda uma palestra sobre patologia e estomatologia, ministrada pela cirurgiã-dentista Maria do Carmo Miranda, do CEO, que ressaltou a importância do diagnóstico precoce.

“Com uma anamnese detalhada e um exame clínico bem feito, conseguimos identificar precocemente diversas patologias da cavidade oral, inclusive o câncer, e encaminhar corretamente esses pacientes para o Centro de Especialidades”, destacou Miranda.

Para os profissionais, a qualificação também contribui para a padronização do atendimento. A dentista Ana Gabriela Liberato enfatizou os benefícios da capacitação para o dia a dia profissional.

“Essa qualificação ajuda a nivelar os profissionais, principalmente quem está chegando agora, além de relembrar conteúdos importantes, o que facilita e melhora o atendimento ao paciente”, afirmou.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação permanente dos profissionais de saúde bucal, contribuindo para um atendimento mais organizado, eficiente e alinhado às reais necessidades da população.