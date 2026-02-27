Siga o ac24horas no WhatsApp e receba as principais notícias do Acre em primeira mão.

Em um evento bastante prestigiado, ocorrido na tarde desta sexta-feira (27), a Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), celebrou a conquista do 1º lugar no Acre no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização das Crianças.

O evento contou com a presença do prefeito Gerlen Diniz (PP), secretária municipal de educação, Aurelina Pinheiro, professores, gestores e demais membros da educação. Na aferição realizada entre as escolas do Acre, Sena Madureira alcançou 112 pontos e, por merecimento, ficou com o Selo Ouro.

No início da gestão do prefeito Gerlen Diniz (PP), a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (SEME), aderiu a uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC) denominada “Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização”. Para chegar ao topo, ou seja, o 1º lugar, precisou atender aos requisitos estabelecidos pelo MEC.

O prefeito Gerlen Diniz, ao usar a palavra, parabenizou todos os envolvidos nessa conquista. “Esse é resultado de um trabalho feito a muitas mãos. Vamos continuar investindo na Educação porque a educação muda a vida das pessoas”, destacou.

Em seu primeiro ano de gestão, Gerlen implantou pela primeira vez na história de Sena Madureira o projeto “Escola em Tempo Integral”, atendendo alunos da Messias Rodrigues, bairro da Pista. Nesse formato de Educação, os alunos entram às 7 horas da manhã e saem somente às 14 horas.

Depoimentos

“É gratificante participar desse momento, principalmente para os alunos de Sena Madureira e para a gestão municipal, secretaria de educação e os formadores. Destaco também a participação dos pais nesse processo. Parabéns a todos”, destacou a professora Socorro Maia, gestora da escola Siqueira de Menezes.

“Esse resultado é o índice dos nossos alunos (1º e 2º ano) estarem todos alfabetizados na idade certa até o final do 2º ano de escolaridade. Até 2030, a meta da União, Estados e Municípios é chegar 100% dos alunos alfabetizados até o final do 2º ano”, comentou a professora Marluce, integrante da SEME.

“Estamos muito felizes com esse resultado. Saímos de 95 pontos para 112. Eu disse para todos eles que precisamos melhorar cada vez mais, contudo, estamos felizes e agradecemos o prefeito Gerlen Diniz que acreditou no nosso trabalho, bem como à equipe da Seme e todos os Gestores e funcionários da educação”, pontuou Aurelina Pinheiro, secretária municipal de educação.

Ao final do evento, foi servido um lanche para todos os presentes.

O Selo Ouro de Alfabetização é a certificação máxima do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedida pelo MEC a municípios e estados que demonstram excelência na alfabetização de crianças na idade certa (até os 7 anos, ao final do 2º ano do fundamental). Ele reconhece políticas públicas eficazes, alta taxa de alfabetização e superação de metas.